Шторм валит деревья и сносит крыши в Новосибирске

Сильный ветер прошёл днём 30 апреля в столице Сибири в разных районах города. Из-за погодного ненастья над мегаполисом поднялось облако пыли, а на улицах случился ряд ЧП, передает АСТ-54. Так, на причале Речного вокзала металлическая конструкция накрыла сразу три автомобиля, а на улице Петухова у «Ленты» тополь упал на припаркованный минивэн.
На улице Большевистской у Бугринского моста из-за сильного шквалистого ветра опрокинулась автобусная остановка. Информации о пострадавших нет. А на Бердском шоссе проезжая часть в сторону области оказалась усыпана упавшими ветками деревьев, из-за чего проезд оказался затруднён, будьте внимательны!
На улице Дунайской в Октябрьском районе отлетевшая крыша цветочного магазина приземлилась на припаркованный седан Toyota, серьёзно повредив кузов автомобиля.
А на пересечении улицы Бориса Богаткова и Есенина на тротуар упал светофор, чудом не задев пешеходов. Падали металлические конструкции и деревья и в других районах Новосибирска, например на улице Кирова на парковке у дома №23.
Падение дерева на дороге на улице Большевистской попало в объектив видеорегистратора пользователя АСТ-54.
Бердск и Искитим ураган обошел стороной, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» оперативный дежурный по городу. Несмотря на то, что в Бердске во вторник ощущались порывы ветра, никаких ЧП из-за этого не произошло. Впрочем, ухудшение погоды и понижение температуры синопники обещают в Бердске в ночь на 1 мая.
Ночью в среду столбик термометра опустится до 0, продет дождь. Днем 1 мая температура около плюс 3 градусов, возможен снег. В ночь на 2 мая предполагают минус 4 градусов в Бердске.
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НВР — Обязательно придет.
Вальпургиева ночь, однако.
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