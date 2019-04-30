В первомайской демонстрации пройдут более 2000 человек в Бердске

Первомайская демонстрация пройдет по ул. Ленина в Бердске в среду.
Построение 1 мая начнется в 10.30 на перекрестке ул. Ленина и Комсомольской. Колонна двинется в сторону площади Горького в 11.00. Конечной точкой станет площадь Горького без захода на ул. Свердлова и К. Маркса.
Формат праздника на площади Горького в этом году изменят, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Концерт и митинг проводить не будут. Со сцены на площади Горького прозвучат поздравления главы Бердска и спикера горсовета депутатов. После чего сразу же начнется праздничная программа в городском парке культуры и отдыха. На танцевальной площадке пройдет детская развлекательная программа и концерт. Для бердчан свои работы представят мастера декоративно-прикладного искусства. Аттракционный комплекс «Аттика» примет посетителей.
Во время праздничного шествия представителей трудовых коллективов учреждений и организаций Бердска 1 мая будет перекрыта для движения транспорта улица Ленина от ул. Красная Сибирь до ул. Горького, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
-В период с 10.00 до 12.00 автобусы будут работать по временным схемам движения. Автобусы и автомобильный транспорт будут перенаправлены по параллельным улицам. Водителям и пассажирам необходимо быть внимательными и руководствоваться знаками дорожного движения. Просим жителей близлежащих домов не парковать личный транспорт на парковках, расположенных на ул. Ленина, — отметили в мэрии.
Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры Оксана Мокриенко, на 24 апреля заявилась 31 организация. В ряды демонстрантов встанут около 2000 человек. В праздничную колонну вольются и общественные организации — о себе заявили 13.
ЛДПР и «Справедливая Россия» 1 мая проводят в Бердске автопробег для привлечения внимания жителей города к международному Дню солидарности трудящихся. Колонна автотранспорта стартует в 11.00 от ул. Кирова, 1 и далее следует по маршруту: ул. Ленина – ул. Спортивная – ул. Островского – ул. Красная Сибирь – ул. Ленина (памятник Александру Попову в районе школы №10), сообщили в Бердском отделе культуры.
Но погода подкачает. 1 мая в течение суток ожидается облачность, небольшой дождь и снег: ночью +5..+7°, днем +1..+3°. Первомайскую демонстрацию бердчанам подпортит восточный ветер с порывами до 10 м/с, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Все же синоптики Яндекс-погоды обещают теплую и ясную погоду в первые девять дней мая. Со средней температурой + 20°.
Мероприятия, приуроченные к 9 мая пройдут в более комфортных погодных условиях, чем первомайская демонстрация: в день Победы в Бердске ожидается + 18°.
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В мун.дет.садах уже объявили-кто не выйдет-будет наказан.
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И детей тоже? Вот изверги. В такую погоду.
1 Мая — День международной солидарности трудящихся
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