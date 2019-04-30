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Подрядчик со своим асфальтным заводом и лабораторией будет ремонтировать дороги Бердска

Данный критерий считается одним из основных для ремонта дорог по нацпрограмме «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

30.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Подрядчик со своим асфальтным заводом и лабораторией будет ремонтировать дороги Бердска

В прошлом году по приоритетной программе БКД отремонтировали ул. Лунную

Немало вопросов прозвучало на общественном обсуждении ремонта дорог в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Бердске.

— Имея небольшой опыт работы по «Комфортной городской среде», по тем проблемам, которые возникали, вытекают два вопроса. Первый: не предполагается какой-либо реконструкции сетей в районе улиц, на которых пройдет ремонт, чтобы не было двойной работы, были у нас такие случаи. И второй вопрос касается отбора подрядной организации. Сегодня есть один критерий, который определяющим является — это цена работ. Не появилось ли каких-либо дополнительных критериев, которые помогут отобрать подрядчика, который потом не окажется банкротом, у которого нет ни техники, ни других средств для подрядных работ, как это у нас случилось в 2017 году по «Комфортной городской среде», — обратился к чиновникам зампредседателя бердской общественной палаты Михаил Перфилов.

По словам начальника УЖКХ Максима Совбанова, в рамках проведения мероприятий по реализации проекта они извещают Комбинат бытовых услуг о том, в каком месте будут проводить работы. Для того чтобы сотрудники КБУ проанализировали состояние сетей. И по «Безопасным и качественным автомобильным дорогам» и по «Комфортной городской среде».

— В прошлом году у нас получилось сработаться, и мы на ул. Вокзальной отремонтировали сначала сети, а потом вошли с программой «Комфортная городская среда», — подчеркнул Совбанов.

Мы стараемся найти такого подрядчика, который потом нас не толкнул бы в грязь лицом, поэтому сейчас одним из условий будет наличие у подрядчика асфальтобетонного завода и собственной лаборатории, для того чтобы проводить работы, отметил Максим Флюрович.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», основным мероприятием, запланированным в рамках БКАД в 2020 году, является ремонт дороги к микрорайону Раздольному.

Будет ремонтироваться ул. Черемушная от ул. Боровой и до остановки общественного транспорта «Раздольный» — участок протяженностью 3,3 км. Планируется выполнить ремонт дорожного полотна и тротуаров, устройство разделительных клумб, ограждение пешеходных переходов согласно правилам безопасности дорожного движения, озеленение, нерегулируемые пешеходные переходы в районе ул. Черемушная, 13, 25 и Боровой, 96, отвод поверхностных вод с территории, прилегающей к зоне проводимого капремонта, в существующую сеть ливневой канализации. Также пройдет реконструкция светофорного объекта на пересечении у. Черемушной и Космической с учетом организации дополнительных полос движения при выезда с перекрестка, устройство регулируемых пешеходных переходов в районе Микрорайона, 25, 28, 37, организация безопасного движения транспорта и пешеходов в районе ручья реки Раздельной.

В рамках БКД будет отремонтирован участок ул. Боровой — от ул. Лунной до Черемушной, протяженностью 0,3 км и в поселке Новом — ул. Новосибирская, протяженностью 0,4 км.

Общая сумма финансирования, которая намечена по программе на 2020 год — 152 млн рублей. Это общая сумма по программе, которую предложила область. Сколько будет доведено конкретно на 2020 год, будет известно после принятия бюджета на этот год областным Заксобранием.


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