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Обложить посылки из-за рубежа единым сбором хотят в России

Сейчас российские и зарубежные ретейлеры работают в неравных условиях: в РФ платят НДС и таможенные пошлины, сертифицируют продукцию, применяют кассовые аппараты, а иностранные от всего этого освобождены.

30.04.2019 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Обложить посылки из за рубежа единым сбором хотят в России

С 1 января в России действует беспошлинный порог в размере 500 евро

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за рубежа единым сбором в 15 процентов. Об этом говорится в письме организации к вице-премьеру Дмитрию Козаку, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Ретейлеры призывают признать трансграничную торговлю формой внешнеэкономической деятельности, а также исключить товары из иностранных онлайн-магазинов из категории товаров для личного пользования.

Первоначально планировалось установить сбор в 20 процентов со всех трансграничных покупок, но затем его размер скорректировали до 15 процентов.

Кроме того, АКИТ предлагает установить уполномоченного оператора, который будет взимать сбор, в том числе через авансированные платежи, а также уравнять товарные агрегаторы с интернет-магазинами, чтобы ввести для них одинаковую ответственность за уплату сборов в бюджет.

В письме АКИТ отмечается, что сейчас российские и зарубежные ретейлеры работают в неравных условиях: например, российские компании обязаны платить НДС и таможенные пошлины, сертифицировать продукцию, применять контрольно-кассовую технику, обеспечивать гарантийное обслуживание, а иностранные от всего этого освобождены.

Таким образом, иностранные интернет-площадки и производители «находятся в привилегированном положении», утверждает АКИТ, тогда как российские, создающие рабочие места и обеспечивающие налоговую базу, ежегодно теряют долю рынка. По данным ассоциации, в 2010 году доля зарубежных площадок на российском онлайн-рынке составляла только восемь процентов, а к 2018-му увеличилась до 38 процентов.

С 1 января в России действует беспошлинный порог в размере 500 евро. Если покупатель в течение календарного месяца выходит за пределы этой суммы либо вес заказов превышает 31 килограмм, он должен заплатить 30 процентов от суммы превышения.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Черный список режима хотят пополнить новым налогом?
    Сколько их еще будет рождаться в этих дебильных головах…

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  2. Аноним

    Жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву собираются судить за покупку антидепрессантов из Польши. Девушка, страдающая психическим расстройством, решила заказать препарат «Элонтрил» через интернет-магазин. Эти таблетки не продаются в России, но и не включены в список запрещенных. Сотрудники таможенной службы задержали ее при попытке получить посылку на почте. Дело возбудили по части 3 статьи 229 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере»
    https://iz.ru/872727/anastasiia-chepovskaia/formennoe-bezumie-rossiianke-grozit-srok-iz-za-pachki-antidepressantov

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