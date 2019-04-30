КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана.
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
продам 2 Радужный 4 на 1 эт 8-913-471-5939 Евгения
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Подрядчик со своим асфальтным заводом и лабораторией будет ремонтировать дороги Бердска

Выпал из окна 3-го этажа ребенок и чудом остался жив в Новосибирске

Праздник труда нужен для отдыха и ради традиций россиянам

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Император Японии отрекся от престола

Заваленную мусором березовую рощу не могут убрать жители Микрорайона Бердска

Инструкция: Что должен уметь ребенок после окончания первого класса

Дело порносекты, истязавшей детей, передали в суд

По заброшенному кладбищу просит проводить волонтеров старушка из Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Праздник труда нужен для отдыха и ради традиций россиянам

Часть опрошенных считает, что Первомай себя изжил и стал пережитком СССР.

30.04.2019 Фото: Викиедии Нет комментариев
 
Праздник труда нужен для отдыха и ради традиций россиянам

1 мая в Бердске будет холодно

Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«По мнению большинства наших сограждан (79%), праздник в честь труда, солидарности трудящихся скорее нужен россиянам (91% среди 18-24-летних), прежде всего для отдыха (23%)», — указано в исследовании.

По данным ВЦИОМ, среди респондентов, которые считают, что праздник нужен, 23% заявляют, что он необходим прежде всего для отдыха, 22% — для соблюдения традиции, 21% — для единения и общения.
Как указано в исследовании, мнения, что праздник россиянам не нужен, придерживаются 18% респондентов, утверждая, что сейчас нет солидарности трудящихся и идеологии труда (26%), праздник изжил себя и стал пережитком СССР (21%). Не видят смысла в этом празднике и считают его неактуальным 18%. Еще 15% респондентов утверждают, что и так много праздников и нужно работать.

При этом, по мнению респондентов, 1 мая является для россиян, в первую очередь, Международным днем солидарности трудящихся (32%). Количество тех, для кого это праздник весны, составило 31%, что на 7% ниже показателя 2018 года. Также в опросе отмечается, что выросла доля тех, кто воспринимает День труда просто как выходной (рост с 24% в 2018 году до 31% в 2019 году).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 апреля 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью объемом 1600 респондентов.
Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме Подрядчик со своим асфальтным заводом и лабораторией будет ремонтировать дороги Бердска Выпал из окна 3-го этажа ребенок и чудом остался жив в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика