Праздник труда нужен для отдыха и ради традиций россиянам

Почти 80% россиян считают, что праздник в честь труда и солидарности трудящихся скорее нужен, свидетельствует результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«По мнению большинства наших сограждан (79%), праздник в честь труда, солидарности трудящихся скорее нужен россиянам (91% среди 18-24-летних), прежде всего для отдыха (23%)», — указано в исследовании.

По данным ВЦИОМ, среди респондентов, которые считают, что праздник нужен, 23% заявляют, что он необходим прежде всего для отдыха, 22% — для соблюдения традиции, 21% — для единения и общения.

Как указано в исследовании, мнения, что праздник россиянам не нужен, придерживаются 18% респондентов, утверждая, что сейчас нет солидарности трудящихся и идеологии труда (26%), праздник изжил себя и стал пережитком СССР (21%). Не видят смысла в этом празднике и считают его неактуальным 18%. Еще 15% респондентов утверждают, что и так много праздников и нужно работать.

При этом, по мнению респондентов, 1 мая является для россиян, в первую очередь, Международным днем солидарности трудящихся (32%). Количество тех, для кого это праздник весны, составило 31%, что на 7% ниже показателя 2018 года. Также в опросе отмечается, что выросла доля тех, кто воспринимает День труда просто как выходной (рост с 24% в 2018 году до 31% в 2019 году).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 27 апреля 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью объемом 1600 респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Источник: РИА Новости