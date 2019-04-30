КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана.
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
продам 2 Радужный 4 на 1 эт 8-913-471-5939 Евгения
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дорожную разметку рисуют к майским праздникам в Бердске

Позором на весь мир голодовку медиков из-за низкой зарплаты назвал губернатор Кузбасса

В первомайской демонстрации пройдут более 2000 человек в Бердске

СМИ: Незаслуженные победы богатых детей грозят бунтом в России

Запретят выдачу микрозаймов без паспорта и через интернет

Бизнес vs дети: Ради строительства 3-этажек в 12 раз сократили парковую зону в микрорайоне Южном Бердска

Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска

У медведицы психоз: Брошенный автобус с изможденными цирковыми животными нашли в Челябинске

Опровергла слухи о продаже хлебокомбината вице-мэр Бердска

Стань соучастником: Просим помочь с изданием проекта «Победители» о фронтовиках Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Запретят выдачу микрозаймов без паспорта и через интернет

Пока для оформления микрозайма в Сети достаточно ввести паспортные данные без ксерокопии подтверждающего личность документа. МВД хочет ограничить доступ к сайтам нелегальных кредиторов.

30.04.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Запретят выдачу микрозаймов без паспорта и через интернет

МВД предлагает запретить оформление микрозаймов через интернет без паспорта

МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет, если не предоставлен паспорт. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
«Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть Интернет без идентификации лица, желающего получить кредит», — говорится в сообщении.

Сейчас для оформления микрозайма через интернет достаточно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана подтверждающего личность документа, а также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, счета или электронного кошелька.

Кроме того, в МВД также отметили, что эксперты ведомства принимают участие в работе над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов, а также за осуществление противоправных действий со стороны коллекторов.

«В Государственную думу внесены законопроекты, направленные на защиту прав и законных интересов физических лиц при совершении действий по возврату просроченной задолженности, а также на ограничение доступа к интернет-сайтам нелегальных кредиторов», — сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Данное поручение было адресовано Банку России, МВД РФ, Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и Минюсту России.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
В Бердске начат набор девочек и девушек в футбольную команду Шторм валит деревья и сносит крыши в Новосибирске Дорожную разметку рисуют к майским праздникам в Бердске

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Долго же они думали семи пядей во лбу.
    И сколько людей уже обманули таким способом мошенники, МВД умалчивает?

    «эксперты ведомства принимают участие в работе над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов»

    А может быть сразу уголовную впаивать или «своих» мошенников, у которых в паспортных столах все наши номера, лучше гладить по головке административной?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Хорошо ли живется мошенникам в России?
    Очень.
    Даже из дома никуда не надо выходить — бери паспортные данные данные 2 млн россиян, которые утекли в сеть, и оформляй микрозаймы))
    http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/30/422791-utekli-personalnye-dannye-2-mln-rossiyan-s-torgovyx-ploshhadok

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    Вся правда о микрозаймах
    https://www.opengaz.ru/vsya-pravda-o-mikrozaymah

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

АКЦИЯ. 3 обследования УЗИ по цене 2 в клинике Веритас!
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика