Запретят выдачу микрозаймов без паспорта и через интернет

МВД предлагает запретить оформление микрозаймов через интернет без паспорта
МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет, если не предоставлен паспорт. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.
«Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть Интернет без идентификации лица, желающего получить кредит», — говорится в сообщении.
Сейчас для оформления микрозайма через интернет достаточно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана подтверждающего личность документа, а также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, счета или электронного кошелька.
Кроме того, в МВД также отметили, что эксперты ведомства принимают участие в работе над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов, а также за осуществление противоправных действий со стороны коллекторов.
«В Государственную думу внесены законопроекты, направленные на защиту прав и законных интересов физических лиц при совершении действий по возврату просроченной задолженности, а также на ограничение доступа к интернет-сайтам нелегальных кредиторов», — сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Данное поручение было адресовано Банку России, МВД РФ, Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и Минюсту России.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Долго же они думали семи пядей во лбу.
И сколько людей уже обманули таким способом мошенники, МВД умалчивает?
«эксперты ведомства принимают участие в работе над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов»
А может быть сразу уголовную впаивать или «своих» мошенников, у которых в паспортных столах все наши номера, лучше гладить по головке административной?
2 0
Хорошо ли живется мошенникам в России?
Очень.
Даже из дома никуда не надо выходить — бери паспортные данные данные 2 млн россиян, которые утекли в сеть, и оформляй микрозаймы))
http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/30/422791-utekli-personalnye-dannye-2-mln-rossiyan-s-torgovyx-ploshhadok
2 0
Вся правда о микрозаймах
https://www.opengaz.ru/vsya-pravda-o-mikrozaymah
0 0