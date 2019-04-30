Запретят выдачу микрозаймов без паспорта и через интернет

МВД предлагает запретить оформление микрозаймов россиянам через интернет, если не предоставлен паспорт. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

«Министерством внутренних дел РФ предлагается исключение возможности оформления микрозаймов через сеть Интернет без идентификации лица, желающего получить кредит», — говорится в сообщении.

Сейчас для оформления микрозайма через интернет достаточно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана подтверждающего личность документа, а также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, счета или электронного кошелька.

Кроме того, в МВД также отметили, что эксперты ведомства принимают участие в работе над проектами федеральных законов, которые касаются повышения административной ответственности за незаконную выдачу микрозаймов, а также за осуществление противоправных действий со стороны коллекторов.

«В Государственную думу внесены законопроекты, направленные на защиту прав и законных интересов физических лиц при совершении действий по возврату просроченной задолженности, а также на ограничение доступа к интернет-сайтам нелегальных кредиторов», — сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов. Данное поручение было адресовано Банку России, МВД РФ, Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и Минюсту России.

Источник: ТАСС