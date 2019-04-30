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Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент Украины полагает, что все 140 миллионов жителей России будут рады стать гражданами Украины.

30.04.2019 Фото: Википедии 2 коммент.
 
Порошенко не хочет давать россиянам святое украинское гражданство

Порошенко убежден, что на Украине лучше

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.

«Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам наше святое украинское гражданство. Так как его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство это большая честь», — сказал Порошенко во время рабочей поездки во Львов.
В конце 2018 года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым за чертой бедности живет почти треть украинцев.

Только за минувший год украинцам стало на 70% дороже варить борщ, хлебная корзина выросла в цене на 26%, молочная и мясная — на 12%, а бакалейная – на 14%. При этом гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что цены на продукты будут только расти. По его мнению, рост цен связан с тем, что прямо перед выборами власти повысили пенсии, провели единоразовые выплаты и монетизацию субсидий на коммунальные тарифы.

Повышение цены на газ для населения также остается одним из наиболее острых вопросов на Украине. Осенью 2018 года кабинет министров повысил цены на топливо из-за необходимости исполнения обязательств перед Международным валютным фондом. Следующее повышение цен намечено на май этого года, а в 2020 году цена на газ для жителей страны должна полностью соответствовать рыночной.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Гость

    …и «святую» украинскую пенсию??! «Безвизг и термос»! =-O

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  2. Аноним

    Вальцману, похоже никаких инструкций не выдали на случай поражения в выборах.
    То ли бежать с награбленным в США, как Яценюк, то ли бороться за большинство в Раде, то ли как Янукович — поплакаться в жилетку, так хоть живым остаться, то ли новый оранжевый майдан устроить.

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