Порошенко не хочет давать россиянам «святое украинское гражданство»

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, в свою очередь, о готовности предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, в первую очередь россиянам.

«Мы не будем воспринимать, что кто-то сейчас будет раздавать россиянам наше святое украинское гражданство. Так как его примут все 140 миллионов, потому что у нас лучше. Потому что украинское гражданство это большая честь», — сказал Порошенко во время рабочей поездки во Львов.

В конце 2018 года Государственная служба статистики Украины опубликовала данные, согласно которым за чертой бедности живет почти треть украинцев.

Только за минувший год украинцам стало на 70% дороже варить борщ, хлебная корзина выросла в цене на 26%, молочная и мясная — на 12%, а бакалейная – на 14%. При этом гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что цены на продукты будут только расти. По его мнению, рост цен связан с тем, что прямо перед выборами власти повысили пенсии, провели единоразовые выплаты и монетизацию субсидий на коммунальные тарифы.

Повышение цены на газ для населения также остается одним из наиболее острых вопросов на Украине. Осенью 2018 года кабинет министров повысил цены на топливо из-за необходимости исполнения обязательств перед Международным валютным фондом. Следующее повышение цен намечено на май этого года, а в 2020 году цена на газ для жителей страны должна полностью соответствовать рыночной.

Источник: РИА Новости