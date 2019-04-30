Выпал из окна 3-го этажа ребенок и чудом остался жив в Новосибирске

Два случая выпадения детей из окон зафиксировали в Новосибирске в этом году, сообщила пресс-служба управления МВД России по Новосибирской области.

Одно происшествие произошло зимой, второе — вчера, 29 апреля, в Октябрьском районе. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с третьего этажа. К счастью, в обоих случаях малыши остались живы.

Полиция и Следственный комитет напоминают, что проблема падения детей из окон квартир многоэтажек остается актуальной. По статистике, пик подобных происшествий приходится на летний период. В зоне риска — дети от года до шести лет.

Происшествия чаще всего происходят по вине недостаточного контроля со стороны взрослых. Малыши выпадают из окон, в том числе оборудованных антимоскитной сеткой — она не выдерживает веса ребенка. Также были случаи, когда дети самостоятельно открывали окна.

Специалисты просят родителей быть бдительными. Взрослым рекомендуют исключить возможность доступа ребенка к окну: убрать мебель и предметы, по которым они могут забраться на подоконник. Также стоит укрепить антимоскитную сетку, обратившись к специалистам. На пластиковые окна рекомендуют установить запорные устройства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 июня 2018 года из дома №11/2 по улице Попова, из окна четвертого этажа выпала 5-летняя девочка. Спустя час она скончалась в реанимационном отделении бердской горбольницы.