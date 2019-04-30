КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана.
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
продам 2 Радужный 4 на 1 эт 8-913-471-5939 Евгения
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме

Подрядчик со своим асфальтным заводом и лабораторией будет ремонтировать дороги Бердска

Выпал из окна 3-го этажа ребенок и чудом остался жив в Новосибирске

Праздник труда нужен для отдыха и ради традиций россиянам

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Император Японии отрекся от престола

Заваленную мусором березовую рощу не могут убрать жители Микрорайона Бердска

Инструкция: Что должен уметь ребенок после окончания первого класса

Дело порносекты, истязавшей детей, передали в суд

По заброшенному кладбищу просит проводить волонтеров старушка из Бердска

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Выпал из окна 3-го этажа ребенок и чудом остался жив в Новосибирске

Ребенок облокотился на москитную сетку и упал. Его спасло то, он попал на газон. С начала этого года зафиксировали два случая выпадения детей из окон.

30.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Выпал из окна 3 го этажа ребенок и чудом остался жив в Новосибирске

Окна должны быть недоступны для детей

Два случая выпадения детей из окон зафиксировали в Новосибирске в этом году, сообщила пресс-служба управления МВД России по Новосибирской области.

Одно происшествие произошло зимой, второе — вчера, 29 апреля, в Октябрьском районе. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с третьего этажа. К счастью, в обоих случаях малыши остались живы.

Полиция и Следственный комитет напоминают, что проблема падения детей из окон квартир многоэтажек остается актуальной. По статистике, пик подобных происшествий приходится на летний период. В зоне риска — дети от года до шести лет.

Происшествия чаще всего происходят по вине недостаточного контроля со стороны взрослых. Малыши выпадают из окон, в том числе оборудованных антимоскитной сеткой — она не выдерживает веса ребенка. Также были случаи, когда дети самостоятельно открывали окна.

Специалисты просят родителей быть бдительными. Взрослым рекомендуют исключить возможность доступа ребенка к окну: убрать мебель и предметы, по которым они могут забраться на подоконник. Также стоит укрепить антимоскитную сетку, обратившись к специалистам. На пластиковые окна рекомендуют установить запорные устройства.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 июня 2018 года из дома №11/2 по улице Попова, из окна четвертого этажа выпала 5-летняя девочка. Спустя час она скончалась в реанимационном отделении бердской горбольницы.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме Подрядчик со своим асфальтным заводом и лабораторией будет ремонтировать дороги Бердска Выпал из окна 3-го этажа ребенок и чудом остался жив в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика