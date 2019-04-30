Заваленную мусором березовую рощу не могут убрать жители Микрорайона Бердска

Впечатлениями от весенней березовой рощи в Микрорайоне Бердска с «Курьер. Среда. Бердск» поделилась жительница дома № 22а Микрорайона.

— Хочу выразить чаяние жителей домов № 50 и 22а Микрорайона. Наши два дома разделяет березовая роща. Но после зимы она представляет удручающее, если не ужасающее зрелище. От обилия мусора по телу бегут мурашки. Кто же ответственен за чистоту парков и скверов в Бердске? — написала в «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома № 22а по улице Микрорайон Татьяна.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» женщина рассказала, что проблема чистоты сквера «всплывает» каждый год, но такого обилия мусора как в 20190-м еще никогда не было. В мусоре она узнала отходы киоска по продаже шаурмы. Обилие использованных салфеток и пакетов могли оказаться в роще после посетителей шаурмечной.

-К сожалению, жителей наших домов не «выгнать» на уборку придомовой территории, что уж говорить о сквере. Но в том году молодые парни убирались в березовой роще. Может и в этом году кто-то уберут мусор? — поинтересовалась Татьяна.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предложил жителям домов, примыкающих к березовой роще выйти на субботник. Он готов выдать бердчанам мешки под мусор и вывезти их заполненными из сквера.

-Пусть все желающие убрать мусор из сквера приходят в редакцию «Курьер. Среда. Бердск». Я привезу в редакцию мусорные пакеты, а после вывезу их заполненными их березовой рощи. До сих пор помню своих бабушку и дедушку, которые жили в деревни. За их забором никогда не было мусора, они каждый месяц убирали его, считая себя хозяевами домохозяйства. И привили это чувство мне. Я каждый месяц собираю мусор за территорией своей дачи. Всегда кто-то кидает мусор. Но убирать его кто-то должен. Почему бы не выйти мне или другим жителям Бердска и не очистить свой город от мусора. Это можно сравнить с тем. Что человек стоит на балконе и щелкает семечки в низ, полагаясь на работу дворника. Если человек плюет семечки в кулачок, а потом выбрасывает в мусорное ведро, тогда и дворнику будет легче. К тому же важно понимать, что в данном случае рощу правильно назвать лесопосадкой, примыкающей к дому. Такую территорию своими силами обычно убирают жители близлежащих домов, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич.