У медведицы психоз: Брошенный автобус с изможденными цирковыми животными нашли в Челябинске

В одном из дворов Челябинска обнаружили автобус, в котором без еды были заперты медведь, енотовидные собаки, лисы, хорьки, голуби и другие животные. На их истошные крики участковому пожаловались местные жители. Полиция начала проверку: выяснилось, что звери принадлежат циркачам, у них есть все документы. Гастролеров отпустили, однако зоозащитники уже организовали патрулирование в соседних городах, чтобы не дать им уйти от ответственности.

Грязные и голодные

ПАЗ с замазанными грязью окнами стоял в центре Челябинска трое суток. Местный ветеринарный врач и зоозащитник Карен Даллакян рассказал корреспонденту РИА Новости, что жильцы ближайшего дома сначала увидели, как неизвестный выгуливал животное, похожее на обезьяну.

Люди вызвали участкового, чтобы тот разобрался в ситуации. Когда полицейский пробил госномера, выяснилось, что транспортное средство зарегистрировано в Пензенской области. Участковому пришлось почти сутки дежурить на парковке в ожидании кого-то из владельцев автобуса. Но никто не пришел, на третий день пришлось вызвать спасателей, чтобы вскрыть «пазик».

«Салон был завален каким-то постельным бельем, личными вещами, а еще шариками и прочей атрибутикой для цирковых выступлений. В глубине в полной темноте стояли маленькие переноски — внутри сидели енотовидные собаки, хорьки, тут же были и голуби. Все грязные, без воды и еды, в собственных экскрементах», — делится жуткими подробностями Даллакян.

Когда спасатели вскрыли заднюю дверь автобуса, присутствующие ахнули — в маленькой клетке сидел медведь.

«Когда открыли дверь, из клетки вывалилась куча засохших экскрементов. Медведица сидела на полу, тянула лапы через решетку и билась головой. Она не могла встать и передвигаться, клетка была слишком тесная», — вспоминает зоозащитник. Рядом в небольшом ящике он увидел лису, которая была заблокирована между стеной и клеткой медведицы. Что было за ней, никто так и не смог выяснить, но, предполагает Даллакян, вполне вероятно, там могли быть и другие животные, до которых спасателям просто не удалось добраться.

Пока сотрудники МЧС доставали переноски из машины, Карен осматривал зверей. «У медведицы психоз, биться головой об стенку — это ненормально. Оперативно определить, истощена она или избита, я не смог — зверь сидел в одной позе. Но, судя по когтям, могу предположить, что есть деформация суставов. Зубы — в ужасном состоянии», — описывает увиденное ветеринар. Остальные животные выглядели более-менее сносно, однако все были грязные и встревоженные.

По словам Даллакяна, в разгар операции по спасению зверей из подъезда дома вышла толпа так называемых работников цирка не очень презентабельной внешности. Они снимали здесь квартиру, машину оставили на парковке. Циркачи объяснили, что якобы направлялись из Оренбурга домой, в Пензу, и оказались в Челябинске из-за поломки автобуса. Сотрудники полиции решили эвакуировать ПАЗ с животными в теплый бокс до выяснения всех обстоятельств.

«Прививки есть»

На место оперативно выехали сотрудники управления ветеринарии при Минсельхозе Челябинской области, и. о. министра природных ресурсов региона, помощники депутата Госдумы Владимира Бурматова. Хозяева животных предоставили стопку ветеринарных паспортов, заполненных от руки: этого оказалось достаточно, чтобы их отпустить… Тяжелое состояние зверей и ужасающий внешний вид, описанный ветеринарным врачом (он же вел видеосъемку), не стали основанием для возбуждения дела.

«Мои просьбы проверить происхождение животных были проигнорированы. Хотя они могли быть изъяты из дикой природы браконьерами или контрабандистами. В управлении ветеринарии при областном Минсельхозе объяснили, что разрешения на ввоз и вывоз зверей из других регионов сейчас не нужны, достаточно паспортов с прививками. В полиции нам сказали: если бы был хотя бы один труп животного, тогда можно было бы возбудить уголовное дело», — сетует Даллакян.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области РИА Новости подтвердили, что фактов жестокого обращения с животными в результате проверки не обнаружено. «Цирк застрял из-за поломки автобуса. Когда выехал наряд полиции, его отбуксировали в теплый бокс. В комфортных условиях машину починили, все проверки документов прошли — прививки есть, все живые. А дальше пазик поехал по своему маршруту. Если бы были основания полагать, что происходит правонарушение, их бы не отпустили», — прокомментировали ситуацию в полиции.

Впрочем, челябинские зоозащитники узнали имена гастролеров. Далеко они не уехали — перекочевали на платную парковку, где простояли еще два дня. А в понедельник, 29 апреля, уехали вглубь области, куда именно — неизвестно.

«В основном они катаются по маленьким городам, заключают договора с местными управлениями культуры и выступают в ДК. В каких условиях содержатся животные, как их перевозят, куда девают трупы и ведется ли учет — никого не волнует. Волонтеров по всем городам, как смогли, предупредили, чтобы не давали им возможности заниматься своей деятельностью», — подчеркнул Даллакян.

Зоозащитники также выяснили, как зовут директора цирка. По информации активистки Юлии Поповой, автобус, в котором перевозят животных, находится на балансе пензенской компании «Союз-Концерт», ее руководитель, судя по данным из открытых источников, — Павел Радайкин. Корреспондент РИА Новости связался с Радайкиным, чтобы он прокомментировал инцидент в Челябинске. Однако от беседы с журналистом директор отказался, заявив, что «это все бред, сплетни, слухи». А потом бросил трубку, сославшись на то, что едет за рулем.

На въезде встречает полиция

Избежать ответственности гастролерам помогла нерасторопность правоохранительных органов, считает депутат Госдумы, автор законопроекта «Об ответственном обращении с животными» Владимир Бурматов. Он объяснил РИА Новости, что формальных нарушений у хозяев зверинца действительно не нашлось, но то, что увидели зоозащитники, невозможно назвать надлежащим содержанием. «Тем не менее это лишь визуальные наблюдения. Если бы у челябинских коллег был день или два в запасе, они смогли бы оперативно организовать детальное обследование и легко доказать факт ненадлежащего содержания животных», — заявил парламентарий.

Бурматов напомнил, что по новому закону у произошедшего есть признаки жестокого обращения с животными, поэтому можно было их изъять. «С нашей точки зрения, в Пензе этот цирк должны уже встречать правоохранители», — высказался депутат.

Пока волонтеры ищут пазик со зверинцем по всем населенным пунктам Челябинской области, в Сети появилась петиция в адрес МВД России с требованием возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными и запретить «Союз-Концерту» использовать диких зверей в развлекательных целях, а также лишить компанию лицензии на деятельность. Кроме того, местные активисты готовят обращение в Министерство культуры России, чтобы подобным бродячим циркам не выдавали разрешения без тщательной проверки состояния здоровья животных.

Источник: РИА Новости