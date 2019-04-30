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Список Бутиной: наказать виновных в ее аресте требует Госдума

Список «должен отрезвлять американских чиновников, притесняющих русских». Отец Марии обеспокоен состоянием здоровья дочери.

30.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Список Бутиной: наказать виновных в ее аресте требует Госдума

Марию Бутину осудили на 18 месяцев

В России может появиться «Список Бутиной», куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод граждан РФ. Об этом говорится в депутатском запросе на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова. Отец россиянки, которую на прошлой неделе приговорили к 18 месяцам тюрьмы, заявил «Известиям», что считает составление списка абсолютно логичным решением.

Как отмечается в документе, уголовное дело против Марии Бутиной было незаконно инициировано для укрепления мифа о «российском вмешательстве» в дела США. Депутаты призвали Сергея Лаврова включить в «список Бутиной» людей, которые организовали вопреки нормам международного права уголовное преследование россиянки.

«Угроза попадания в «Список Бутиной» должна со временем начать отрезвлять иностранных чиновников, привыкших к практически безнаказанному притеснению русских, и предотвращать нарушение прав наших соотечественников за рубежом», — отмечается в документе.

Ранее многие американские должностные лица, ответственные за инициирование уголовного дела против Константина Ярошенко и его похищение с территории третьей страны, были включены в список лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод граждан РФ на основании Федерального закона закона от 28 декабря 2012 года.

«Под беспрецедентным давлением и в антигуманных условиях заключения арестованная еще в июле 2018 года россиянка была вынуждена признать вину в том, что ей инкриминировали, только ради того, чтобы избежать огромного тюремного срока, которым обвинение открыто угрожало Марии», — отмечается в письме.

Москва должна реагировать на вопиющую несправедливость в отношении российских граждан, подчеркнул в беседе с «Известиями» Валерий Бутин. По его словам, все доводы адвокатов оказались не нужны американской судебной системе. А вердикт был вынесен задолго до последнего заседания.

— Ее приговорили заранее, именно как российскую гражданку. Любой другой иностранец не получил бы такого срока. Максимально бы дали административное наказание. А Маше вынесли реальный и несправедливый срок, — заявил отец россиянки. — Вся семья обеспокоена состоянием здоровья и жизни Марии. Ведь непонятно, что сейчас будет. У меня никакого оптимизма нет. Ее прессовали как могли, и дискриминация может продолжиться.

Он добавил, что в США сейчас сложилась ситуация, при которой любой человек, имеющий возможность общаться с политиками или чиновниками, может быть приговорен к реальному сроку просто за какое то якобы неуместное высказывание даже в социальных сетях.

— Погоня объявлена. К примеру, для журналистов и студентов, не имеющих никакого иммунитета, можно и вовсе организовать в США целую тюрьму, — подчеркнул Валерий Бутин.

По словам инициатора документа, депутата КПРФ Валерия Рашкина, произвольный арест россиян перестал быть исключительной практикой в двусторонних отношениях между Россией и Западом и с развитием конкуренции на международной политической арене рискует стать чуть ли не нормой.

— На примере гражданина России летчика Константина Ярошенко можно понять, чего опасалась Мария Бутина и почему была вынуждена совершить самооговор, — заявил «Известиям» депутат.

Суд в Вашингтоне 26 апреля приговорил Марию Бутину к полутора годам тюрьмы и одобрил ее депортацию в Россию после отбывания срока. Россиянка уже провела в заключении девять месяцев, таким образом отсидев половину срока. Адвокат заключенной Роберт Дрисколл, впрочем, рассчитывает, что девушка вернется в Россию уже к концу текущего года.

В минувшем декабре Мария Бутина заключила сделку со следствием, тем самым отказавшись от суда в присутствии 12 членов жюри присяжных. Она частично признала вину, согласившись с пунктом обвинения, который касался нарушения законов Штатов об иностранных агентах. Речь о «сговоре» с гражданином США, политическим консультантом Республиканской партии Полом Эриксоном для установления контакта с американцами, имеющими политическое влияние.

Источник: iz.ru


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