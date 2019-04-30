По заброшенному кладбищу просит проводить волонтеров старушка из Бердска

Восемь лет не может попасть на могилу матери 80-летняя жительница Бердска Любовь Пискунова. Все потому что захоронение родного человека находится на старом кладбище.

В этом году 8 сентября исполнится 50 лет, как ушла из жизни мама Любови Пискуновой. Дочь постоянно навещала могилку мамы. До тех пор, пока не заросло кладбище деревьями и кустарником. Да так, что не пройти. Покуда имела силы и провожатых Любовь Алексеевна все же пробиралась до могилки и проводила ее в порядок. Несколько лет поехала на кладбище, немного прошла вглубь, стало жутко, а тут еще увидела каких-то подозрительного вида мужчин. Со страха чуть ли не побежала назад.

— Так уж получилась, что осталась я почти одна. Дочь живет в Якутии. Есть племянники, но им не до меня, у самих хватает забот. Слышала я, что есть волонтеры в городе, которые помогают людям. Может быть, и мне помогут до могилки пробраться и фотографию на памятник прикрепить. Я была бы очень им признательна, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Любовь Пискунова.

Оказалось, что проблема бабушки вполне разрешима. В молодежном центре «100 друзей» в течение часа нашли волонтера, который готов отвезти Любовь Алексеевну на кладбище и сопроводить ее до могилы матери. Как только он определится по дате поездки, об этом сообщат «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2017 года на круглом столе в городском музее шел разговор о сохранении объектов историко-культурного наследия. К таким объектам отнесли и старое кладбище, на котором прекратили захоронения в 1974 году.

С 2011 года бердчанин Геннадий Кульков начал делать фотоархив городских нового и старого кладбищ. Для интерактивного проекта. Чтобы родственники и знакомые без труда могли найти на сайте захоронения близких людей. По его подсчетам, на кладбище находится порядка 5500 захоронений. За какими-то могилками ухаживают, какие-то стоят заброшенные, какие-то и вовсе разрушились от времени.

В 2016 году нашелся благотворитель, который профинансировал первый этап реабилитации старого кладбища. Бригада рабочих убрала на территории поросль тополей и кленов, диких яблонь. Под топор не пошли сосны, березы и рябины. Бригада работала три месяца.

В основном все опасные деревья на кладбище вырубили, кроме 70 тополей. Без разрушения соседствующих могил их невозможно убрать. Именно для ликвидации таких тополей привлекали промышленных альпинистов. Им удалось убрать полтора дерева. Потом они отказались. Требовался более серьезный подход.

Однако на следующий год на кладбище появилась поросль в человеческий рост.

По мнению Геннадия Кулькова, на кладбище необходимо создавать мемориально-исторический парк. И заниматься благоустройством и за счет бюджета, и за счет привлечений — сделать такое частно-муниципальное партнерство. От объекта этого избавиться нельзя. По законодательству его нельзя ни снести, ни перенести. Но и ничего там не делать тоже нельзя. Мы должны помнить людей, которые строили этот город, были здесь похоронены. Не все могилы посещают родственники. Многие уехали, кто-то умер. На территории старого кладбища находится порядка 60 могил известных горожан: медики, учителя, военные, около 250 захоронений участников Великой Отечественной войны, без учета того, что мы еще не определили тех, кто умер от ран и болезней в бердских госпиталях во время войны и были здесь захоронены.

Несмотря на заброшенность кладбища, его продолжают посещать. И не только в родительские дни.