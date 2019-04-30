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Доказал невиновность в ДТП на легендарном перекрестке водитель без прав на Honda Ascot в Бердске

Очевидцы происшествия подтвердили, что водитель Toyota Highlander проехал на красный свет. Следователи не учли показания свидетелей со стороны водителя внедорожника, так как были похожи на выдуманные.

30.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.
 
Доказал невиновность в ДТП на легендарном перекрестке водитель без прав на Honda Ascot в Бердске

В январском ДТП на перекресте улиц Островского и Суворова в Бердске пострадали трое

Следствие разобралось в спорном ДТП, произошедшем 31 января на одном из самых аварийных перекрестков Бердске — пересечении улиц Островского и Суворова.

Сегодня, 30 апреля, сотрудники ГИБДД огласили итог выяснения обстоятельств ДТП. Протокол гласит: в аварии виновен водитель Toyota Highlander, проехавший на красный свет светофора.

— По нашему делу в конце мая состоится суд, так как в ДТП есть пострадавшие. В этом случае следователи не имеют права выносить окончательный вердикт. Но нам отдали протокол, в котором указано, что правила ПДД нарушил водитель Toyota Highlander. Следователи сообщили, что свидетелей с его стороны не признали, так как они путаются в показаниях, есть разногласия, их слова звучали как выдуманные. Наши свидетели присутствовали в момент ДТП, поэтому давали правдивые и одинаковые показания, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» пассажирка «Хонды» Анастасия Андриевская.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 31 января жестко столкнулись Honda Ascot и Toyota Highlander. Травмы, в том числе серьезные, получили три человека. Пострадали 26-летняя пассажирка и 33-летний водитель «Хонды» — у женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, мужчина получил многочисленные ушибы различных частей тела. В аварии также пострадала 69-летняя пассажирка «Тойоты», получившая тупую травму грудной клетки.

Полиция обвинила водителя «Хонды» в нарушении ПДД. Свидетели заявляют, что на красный свет проехал внедорожник, чем и спровоцировал дорожную аварию. «Тойота» вылетела с дороги, проломив дорожное ограждение, у «Хонды» разбита «морда».
Дело в том, что у водителя седана не оказалось прав на вождение — их изъяли за нарушение правил дорожного движение, совершенное ранее. Свидетели полагают, что именно этот факт повлиял на выбор «козла отпущения».

По свидетельствам очевидцев, которые ехали по ул. Красная Сибирь за внедорожником, «Тойота» повернула на красный свет.

-Горел красный светофор, оставалось еще 12 секунд. Джип как шел на красный, так и, не останавливаясь, шел. А по ул. Суворова двигалась иномарка («Хонда» — прим. ред.) и врезалась в «Тойоту». Они вылетели на ограждения. Мы остановились, выбежали. Люди сильно разбились. Мы вызвали скорую. Гаишников все не было. Мы подождали и уехали. Но дали пострадавшим свои координаты. Вечером они нам позвонили и говорят, что обвинили в ДТП молодых из «Хонды» — что они нарушили правила. А они ехали на зеленый. Это джипу еще 12 секунд красного оставалось, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» свидетель дорожного происшествия Ирина Носенко.

Анастасия Андриевская, ехавшая в «Хонде», нашла еще троих свидетелей, которые готовы при «разборе полетов» подтвердить невиновность ее супруга.

Следователь сказал, что появилась какая-то женщина-свидетель со стороны водителя «Тойоты». А когда ей нарисовали схему ДТП, она перешла на нашу сторону. Пока ситуация разворачивается в нашу пользу. Как и было на самом деле. Пока ждем разбора, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия 1 марта.

По ее словам, следствие запросило заключение из больницы по травмам, полученным в аварии. Эти документы тоже приобщат к делу.

Сейчас уже не говорят, что виноваты мы. К сожалению, не удалось найти свидетелей с видеорегистратором. Мы ходили по домам, смотрели, может у кого-то есть камеры. Но нет таких, которые смотрят именно на перекресток. Будем надеяться только на устные показания свидетелей — это водители, ехавшие и за ним, и за нами, и пешеход, — отметила Анастасия. — Свидетельница, которая ехала прямо за «Тойотой» говорила следователю: если бы они ехали на зеленый свет, а мы на красный, то досталось бы и ей — она врезалась бы во внедорожник, или был бы тормозной путь. Но она остановилась на светофоре, а джип ехал, не останавливаясь.

После ДТП ей зашивали лоб и затылок из-за черепно-мозговой травмы. Кроме того, врачи диагностировали сотрясение головного мозга второй степени. Ее супруг серьезно повредил ключицу — его от мощного удара вдавило в руль. Разбитая «Хонда», по словам Анастасии, не подлежит восстановлению.

Легендарный перекресток

До реконструкции светофор на опасном перекрестке частенько не работал. Это провоцировали аварии, а машины частенько залетали в палисадник дома №28 на ул. Суворова, стоящего как раз на пересечении дорог. Живущий в доме Олег, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», что аварии под его окнами происходят регулярно. И примерно раз в год автомобили влетают на территорию его усадьбы, круша забор.

— Здесь обязательно нужно установить «лежачих полицейских». Светофора недостаточно, — считает Олег. — Да его и не видно в солнечный день — какой свет горит. Надо светодиодные лампы ставить.

Аварийный перекресток улиц Островского и Суворова, о котором уже складывают легенды, реконструировали летом 2018 года. Там установили современный светодиодный светофор, новые дорожные знаки и забор. Кроме того, на пересечении улиц положили новый асфальт и заменили бордюрный камень. На реконструкцию потратили 7 млн рублей. Светофор теперь виден отчетливо, но это, как показала практика, не спасает от ДТП.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    сегодня там опять столкновение …

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  2. Аноним

    Мне непонятно почему лишённый прав на вождение, по объективным причинам, если его ловят за незаконным вождением авто, по закону, не лишается автоматически прав пожизненно? У нас что, слишком безопасно на дорогах и слишком мало бессмысленных смертей? Штрафы от беспредельщиков никогда не помогали!

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  3. Аноним

    Если бы лишенец с женой не сели в автомобиль,то не пришлось бы искать свидетелей

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      Пусть КАЖДЫЙ ответит по своим заслугам. Суд разберется. И тот, и другой понесут наказание, соразмеренное содеянному.

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