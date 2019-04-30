Готовить к поступлению в вузы учеников художественной школы «Весна» требует художник Бердска

В этом году художественная школа «Весна» Бердска отметила юбилей. Ей исполнилось 25 лет. За четверть века школа прошла путь от маленькой студии до учебного заведения, в котором свои способности развивают около 900 школьников Бердска.

Системная методическая и организационная работа, многочисленные выставки, пленэры и экскурсии дали результаты в развитии талантливых и одаренных детей.

Каждый год в специализированные вузы пытаются поступить 10-15 ребят из Бердска. Это, как правило, бывшие выпускники «Весны». Но по мнению автора книг для учеников художественной школы и студентов вузов Евгения Пантюхова, ребятишкам приходится сталкиваться с некоторыми сложностями.

-Дело в том, что дети заканчивают художественную школу в 9 классе, а поступают в высшие учебные заведения после 11 класса. Два года теряются безвозвратно. Утрачиваются навыки, не приобретаются новые, к тому же при поступлении в вуз абитуриенты сталкиваются с достаточно высокими требованиями на экзаменах по рисунку, композиции и черчению. В художественных школах и студиях Новосибирска эту проблему решает довузовская подготовка. Старшеклассников готовят в соответствии с требованиями конкретных вузов своими силами. Кроме этого абитуриенты могут готовиться непосредственно в самом вузе. К сожалению, в художественной школе «Весна» довузовской подготовки нет, — обратился в «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Александрович.

По его словам, практически во всех университетах в качестве экзамена по академическому рисунку используют сложное пластическое тело — гипсовый слепок головы с классической модели. В Бердске же рисовать голову не учат, не предусмотрены программой школы и необходимые упражнения, задания.

Евгений Александрович уверен, школа гордилась академическими работами довузовцев, а к их уровню подтягивались и ученики основного отделения.

-Дважды предлагалось организовать в «Весне» курсы довузовской подготовки, наладить связь с университетами, поднять на уровень требований методическую работу. Ответ прост: «Нет мест, нет времени, школа переполнена». На самом деле нет места для упреков в адрес школы: такова ее концепция. Выпускникам 11-классов приходится самостоятельно готовиться к экзаменам в вузы, а это малоэффективно. Либо заниматься с репетиторами, но это не всегда удобно и бессистемно. Или же ездить на занятия в вуз, но это очень затратно по времени и финансам. Необходимость в возрождении довузовской подготовки в «Весне» очевидна. Родителям нужны конкурентные и объективные оценки детей на вступительных экзаменах, — резюмировал Евгений Пантюхов.

Он и родители учеников готовы обратиться за помощью к депутатам и горадминстрацию Бердска.

Директор школы «Весна» Татьяна Юдинцева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что довузовской подготовки в школе нет. Она не заложена в учебном плане детской художественной школы. К тому же, «Весна» — это начальная ступень художественного образования.

-Довузовскую подготовку можно решать разными способами: приглашать репетиторов или поступить на курсы высших учебных заведений. Во многих вузах сегодня существует такая тенденция: они предлагают абитуриентам пройти через свои курсы подготовки к вступительным экзаменам. Как правило, такие дети чаще поступают в вузы. Было бы не плохо иметь такой курс в нашей школе, но для подготовки к экзаменам в каждый вуз должен быть свой объем знаний. Разработать унифицированный курс для абитуриентов в разные вузы — тяжело, ведь у каждого учебного заведения свои требования. В принципе, это нормально, когда будущий студент посещает курсы того учебного заведения, где он планирует дальше учиться, — поделилась мнением Татьяна Николаевна.

Кроме того, она отметила, что обучение в школе «Весна» не обязательно может закончится в 9-м классе. Ведь все зависит от программы обучения и возраста зачисления в школу. Например, если ученик 9 класса примет решение научиться художественному ремеслу, то к моменту поступления в вуз он будет обладать необходимыми навыками.

— Вузы готовят детей под себя. Преподаватели регулярно проходят курсы квалификации и дают знаниям своим студентам по-другому. Но и принимают на учебу по новым требованиям. У каждого учебного заведения есть свои методы работы. Бывает такой парадокс: наши очень талантливые дети не поступают в художественное училище. А менее способный ребенок — поступил. На итогах вступительного экзамена играют разные факторы, в том числе волнение ребенка, — подытожила Татьяна Юдинцева.