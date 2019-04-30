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Недовольным свалками «продать жилье и съехать» посоветовал глава Люберец

Жители города выразили недоумение из-за такой реакции главы. И отметили, что ответа на вопрос про несанкционированные свалки так и не получили.(ВИДЕО)

30.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Недовольным свалками «продать жилье и съехать» посоветовал глава Люберец

Свалки заполонили Россию

В сети появилось видео встречи Владимира Ружицкого, главы подмосковных Люберец, с населением муниципалитета.

Из зала прозвучал вопрос: «Законопроект 2016-го года называется «Чистая страна». Почему у нас который год Люберцы – одна большая сплошная помойка?».

В ответ глава городского округа заявил, что это не он устроил помойку, а сами жители, которые не убирают за собой после походов на шашлыки и прогулки.

«Вас туда насильно поселили? Вы выбрали Люберцы. Это родина сегодня ваша. И извольте, если хотите отрабатывать, вместе это отрабатывать. Я не знаю, откуда вы приехали. Возможно, там такой сленг, там такие слова употребляют, и выросли вы в таких условиях. Здесь другие условия. Здесь город Люберцы, который люди берегут, заботятся. Вы, извините за такой подход, должны жилье продать и съехать. Потому что я стараюсь и не позволяю никому говорить плохо о том городе, где мы с вами живем. Я понятно мысль излагаю?

Извольте уважительно относиться. Кому-то не нравится город, кому-то не нравится родина. Вы для себя определитесь. Есть разница два года назад, год назад. Или что, я здесь устроил помойку? На субботник вышли сотни людей, они здесь убирали мусор. Кто сюда ходит, жарит шашлыки, гуляет. Кто, инопланетяне? Если кто-то что-то где-то производит, гадит, то это местные жители».

В соцсетях жители города выразили недоумение из-за такой реакции главы. Присутствовавшие на встрече отметили, что ответа на вопрос про несанкционированные свалки так и не получили.

Источник: govoritmoskva.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Наш Захаров бы предложил всем собраться и навести порядок :-D

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