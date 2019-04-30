Позором на весь мир голодовку медиков из-за низкой зарплаты назвал губернатор Кузбасса

В Кемерове проходит отчетная пресс-конференция Сергея Цивилёва. Итоги двухсот дней.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв пояснил свою позицию по сложившейся ситуации:

«Анжерка — нужно понимать: голодовки объявлять в Кузбассе — это позорить нас на весь мир — они её официально не объявляли, её не было — они там закрылись в квартире, посидели денёк и прокричали на весь мир. Ведь есть же цивилизованные способы заявить о своей позиции. Сейчас все надзорные органы и правоохранители изучают ситуацию и дадут итоговое заключение — его опубликуют и далее будут принимать меры.

А сейчас докладываю: в больнице 106 человек находились на зарплате младшего медперсонала, но эту работу не делали, а им платили за уход больных, который они не осуществляли. В список вошли медики рентгенкабинетов, родильных отделений — там нет тяжелобольных, которым требуется уход. Главврач раздал всем опросный лист с вопросом «что они делают» — никто не написал, что они ухаживают за больными и руководитель принял решение и объявил всем, что либо вы переходите в отделения, где требуется уход за пациентами, или получаете зарплату за уборщиц. 91 человек перевелись, а 15 нет — из родильного и рентгенотделения. С ними работали, но они не согласились на перевод — потребовали платить им за то, чего они не делали.

На сегодняшний день я наблюдаю и не вмешиваюсь. Принимать какие-то решения я буду только после заключения правоохранителей. Возможно, я что-то и упустил, но я слежу за ситуацией. Мне обидно, что Кузбасс опорочили. Согласен, что есть недоработка команды в Анжерке — недостаточно разъяснили людям и получилось вот что».

Источник: city-n.ru