Позором на весь мир голодовку медиков из-за низкой зарплаты назвал губернатор Кузбасса

Сергей Цивилёв пояснил свою позицию по голодовке медиков в Анжеро-Судженске
В Кемерове проходит отчетная пресс-конференция Сергея Цивилёва. Итоги двухсот дней.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв пояснил свою позицию по сложившейся ситуации:
«Анжерка — нужно понимать: голодовки объявлять в Кузбассе — это позорить нас на весь мир — они её официально не объявляли, её не было — они там закрылись в квартире, посидели денёк и прокричали на весь мир. Ведь есть же цивилизованные способы заявить о своей позиции. Сейчас все надзорные органы и правоохранители изучают ситуацию и дадут итоговое заключение — его опубликуют и далее будут принимать меры.
А сейчас докладываю: в больнице 106 человек находились на зарплате младшего медперсонала, но эту работу не делали, а им платили за уход больных, который они не осуществляли. В список вошли медики рентгенкабинетов, родильных отделений — там нет тяжелобольных, которым требуется уход. Главврач раздал всем опросный лист с вопросом «что они делают» — никто не написал, что они ухаживают за больными и руководитель принял решение и объявил всем, что либо вы переходите в отделения, где требуется уход за пациентами, или получаете зарплату за уборщиц. 91 человек перевелись, а 15 нет — из родильного и рентгенотделения. С ними работали, но они не согласились на перевод — потребовали платить им за то, чего они не делали.
На сегодняшний день я наблюдаю и не вмешиваюсь. Принимать какие-то решения я буду только после заключения правоохранителей. Возможно, я что-то и упустил, но я слежу за ситуацией. Мне обидно, что Кузбасс опорочили. Согласен, что есть недоработка команды в Анжерке — недостаточно разъяснили людям и получилось вот что».
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Главврач раздал всем опросный лист с вопросом «что они делают» —
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/04/30/422814-pozorom-na-ves-mir-golodovku-medikov-iz-za-nizkoj-zarplaty-nazval-gubernator-kuzbassa
Должностная инструкция , трудовой договор — нет не слышали.
Словно гастробайтеров с невольничего рынка набрали а теперь спрашивают, что они делали, а что не делали.
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«гастробайтеров»… гастроэнтерологи и гастробайтеры ? «Молодцы. Вы все молодцы»(с).
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Губернатор, вы следите за смысловыми нагрузками, а не придирайтесь к закорючкам.
«В душе каждого из нас существует маленький колокольчик, затронув который, можно разбудить не выспавшегося Герцена.» (с)
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Мед работники, делали всё правильно, они имеют право, выражать протесты, по конституции РФ ст. 31. Им пообещали зарплату, глав. врач, или кто другой, а потом, решили урезать, приведя сомнительные доводы, которые повторяет, почему то, губернатор. Надо гордится, тем, что есть ещё люди, в Кузбассе, не боявшиеся вступать в конфликт с властью, отстаивающие свои законные права, в частности, о повышении мизерной заработной платы. Себе любимым, сделали миллионные зарплаты, а работникам прожиточный минимум, и нагло заявляют, о не допустимости протестов, позоря, этими высказываниями Кузбасс, на весь мир.
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Интересно посмотреть на реакцию губера если его перевести в дворники
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Сытый голодного не поймёт. Главное, что бы костюмчик сидел… А санитарки, уборщицы — он так далёк от этого, ведь ему там не лечиться…
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Губернатор Кузбаса — позор Кузбаса!
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Губернатор! Ты получаешь каждый месяц миллионы. Давай переведём тебя медбратом работать! Запоёшь сразу!
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Он один раз на коленках постоял…жизнь устроена.
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Масленица, он — хитрый. Даже не озвучил зарплату, ради которой медрабы устроили забастовку.
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Позор — это то что, в такой стране у медиков такие низкие зп.
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Сколько им платят,на столько они нас и ЛЕЧАТ…Гиппократ стыдливо покраснел…
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А ведь это первостепенное дело губернатора и после такого позора ему надо застрелится или уйти в монастырь. Там ему самое место отмаливать свои грехи. А не сваливать проблему с больной головы на здоровую.
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Не уйдет и не застрелится, не беспокойтесь.
Идет охота на представителей конкурирующей партии.
Как думаете, может ли человек-член ЕР, не служивший в армии, занимать пост министра обороны? — Может однозначно!
А губернатор-коммунист, не служивший в армии? — Никак нет!
https://vz.ru/news/2019/4/30/975758.html
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