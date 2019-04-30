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Фотографиями фашистов украсили к 9 мая общежитие в Саратове

На одном из кадров фото1942 года под Харьковом. На ней немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 под именем «Чапаев». На другом — Сталинградская битва глазами фашистских солдат.

30.04.2019 Фото: vzsar.ru Нет комментариев
 
Фотографиями фашистов украсили к 9 мая общежитие в Саратове

Плакат удивил прохожих

В Саратове общежитие №2 СГАУ имени Вавилова поторопились оформить ко Дню Победы. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили сразу несколько читателей.

В субботу у входа в общежитие на пересечении Пугачевской и 2-й Садовой саратовцы увидели праздничный плакат с кадрами военной хроники.

«Мой друг проходил мимо и обратил внимание на фотографии. Он сначала прислал мне и спросил: «Не видишь ничего странного?». Я историю знаю и сразу понял, в чем подвох. Они изобразили на плакате фрицев» — рассказал читатель Сергей.

Другой читатель Андрей Николаевич уточнил, что на одном из кадров воспроизведена фотография, сделанная в 1942 году под Харьковом. На ней немецкие солдаты осматривают подбитый советский танк Т-34 под именем «Чапаев». Под люком мехвода надпись «Beschlagnahmt» — «конфисковано».

Еще одно фото показывает Сталинградскую битву глазами фашистских солдат. На ней офицер вермахта отдает команды унтер-офицерскому составу.

По словам Сергея, его друг зашел в общежитие, начал объяснять ошибку, показал на экране телефона оригиналы фотографий: «Люди в общежитии сразу начали оправдываться, что это не их идея, что они рекламу заказали в одной из компаний, что они не виноваты.

Они этот плакат все-таки сняли и повесили просто поздравление с Днем Победы», передает vzsar.ru.

В Бердске тоже встречались подобные «ошибки». Открыткой с танком США М60 поздравили защитников Отечества. Бердчане оскорбились поздравлением, полагая, что военная атрибутика других государств не должна фигурировать на разных плакатах, тем более поздравляя с 23-м февраля. В компании «Лифтборд» не увидели ничего предосудительного в открытке.

-Это уже не первый факт, когда на поздравительных открытках и рекламных щитах нашей страны обнаруживается военная техника Вермахта или американские военные. Не обошло это и наш город. На днях обнаружил изображение американского танка М60 на поздравительной открытке от одного рекламного агентства, размещающего рекламу в городских лифтах. Неприятно, честно говоря, наблюдать такое. Это уже не поздравление с 23-м февраля, а просто оскорбление. Считаю, что нужно законодательно утвердить ответственность за подобные действия, тем более публичные. Военные атрибуты других государств, зачастую враждебных нашей стране, уж точно неприемлемы в столь важных моментах,- написал в «Курьер. Среда. Бердск» читатель, обнаруживший открытку.

Напомним, что в Бердске не первый раз на 9 мая и 23 февраля символику СССР и России путают с символикой Германии и США.


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