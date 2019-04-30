Дорожную разметку рисуют к майским праздникам в Бердске

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Что то он ( Мак. Сов.) все на температур валит. субботник делать нельзя-температурный режим и т.д. А что можно? Можно ему в футболке на совещание ходить
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На картинке к статье мы видим, как выглядит разметка на фоне лепешек ямочного ремонта (похожих на коровьи экскременты) как будто на проселочной дороге. Это напоминает бездарных полководцев , которые давали команду взять город к какой-то дате без подготовки несмотря на человеческие и материальные потери. Что это слабоумие или работа без души? Мне лично интересно, выполнит Захаров публичное обещание в СМИ («..мы в долгу перед людьми…») отремонтировать дорогу около кладбища! Шукшин как-то сказал:»Когда вас обманывают-это не значит, что вы глупый. Просто вы ему доверяли сильно больше, чем он достоин! «
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Какая душа — такая и работа.
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