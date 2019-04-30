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Дорожную разметку рисуют к майским праздникам в Бердске

Директор УЖКХ уверял, что температурный режим не позволяет приступать к работе. Однако мэр заявил обратное, приведя в пример Новосибирск. Параллельно идет ямочный ремонт на бердских дорогах.

30.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Дорожную разметку рисуют к майским праздникам в Бердске

Дорожная разметка в Бердске

Обсуждали дорожную разметку Бердска глава города Евгений Шестернин и директор управления ЖКХ Максим Совбанов вчера, 29 апреля. Максим Флюрович доложил руководству, что на сегодняшний день закончился ямочный ремонт на дороге по улице Попова, но работы продолжается на улице Морской от пансионата «Борвиха» до конечной в зеленой зоне. После коммунальщики начнут латать дорогу по улице Красная Сибирь.

Евгений Шестернин поинтересовался у Максима Совбанова, как в городе обстоят дела с дорожной разметкой.

— К праздничным мероприятия дорожную разметку локально нанесем. Хотя температурный режим еще не позволяет зайти на разметку — потом придется привлекать подрядчика к исполнению гарантийных обязательств, — ответил Совбанов.

Однако Евгения Шестернина такой ответ не удовлетворил. Он привел в пример Новосибирск, где уже начались раорты по дорожной разметки.

-Мы не так далеки от Новосибирска по расстоянию, климатические условия, наверное, похожи. Там разметка идет. Разделительные инженерные сооружения на перекрестках Бердска температурный режим уже позволяет красить, — дал указание мэр Бердска.

Директор управления ЖКХ пообещал, что учтет замечания главы. А уже сегодня, 30 апреля, на въезде в Бердск со стороны Искитима коммунальщики обновляют дорожную разметку.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Что то он ( Мак. Сов.) все на температур валит. субботник делать нельзя-температурный режим и т.д. А что можно? Можно ему в футболке на совещание ходить *CRAZY*

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  2. Николай

    На картинке к статье мы видим, как выглядит разметка на фоне лепешек ямочного ремонта (похожих на коровьи экскременты) как будто на проселочной дороге. Это напоминает бездарных полководцев , которые давали команду взять город к какой-то дате без подготовки несмотря на человеческие и материальные потери. Что это слабоумие или работа без души? Мне лично интересно, выполнит Захаров публичное обещание в СМИ («..мы в долгу перед людьми…») отремонтировать дорогу около кладбища! Шукшин как-то сказал:»Когда вас обманывают-это не значит, что вы глупый. Просто вы ему доверяли сильно больше, чем он достоин! «

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