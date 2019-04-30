Дорожную разметку рисуют к майским праздникам в Бердске

Обсуждали дорожную разметку Бердска глава города Евгений Шестернин и директор управления ЖКХ Максим Совбанов вчера, 29 апреля. Максим Флюрович доложил руководству, что на сегодняшний день закончился ямочный ремонт на дороге по улице Попова, но работы продолжается на улице Морской от пансионата «Борвиха» до конечной в зеленой зоне. После коммунальщики начнут латать дорогу по улице Красная Сибирь.

Евгений Шестернин поинтересовался у Максима Совбанова, как в городе обстоят дела с дорожной разметкой.

— К праздничным мероприятия дорожную разметку локально нанесем. Хотя температурный режим еще не позволяет зайти на разметку — потом придется привлекать подрядчика к исполнению гарантийных обязательств, — ответил Совбанов.

Однако Евгения Шестернина такой ответ не удовлетворил. Он привел в пример Новосибирск, где уже начались раорты по дорожной разметки.

-Мы не так далеки от Новосибирска по расстоянию, климатические условия, наверное, похожи. Там разметка идет. Разделительные инженерные сооружения на перекрестках Бердска температурный режим уже позволяет красить, — дал указание мэр Бердска.

Директор управления ЖКХ пообещал, что учтет замечания главы. А уже сегодня, 30 апреля, на въезде в Бердск со стороны Искитима коммунальщики обновляют дорожную разметку.