СМИ: Незаслуженные победы богатых детей грозят бунтом в России)))

Шоу «Голос.Дети», в котором, по мнению многих зрителей, незаслуженно победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, оказалось в центре грандиозного скандала. Оказывается, российское общество все-таки иногда готово публично выступать против несправедливости, а классовое расслоение и ненависть к богатым никуда не исчезли. В политике и бизнесе засилье тех, кого в России принято называть «блатными», очевидно, останется, но обида за детей — тот последний рубеж, за которым может стоять русский бунт.

Сразу после финала очередного сезона шоу «Голос. Дети», в котором с гигантским отрывом по результатам зрительского голосования победила дочь Алсу Микелла Абрамова, в соцсетях стали распространять информацию, что девочке незаконно накрутили голоса. С одной стороны, за нее агитировали публично звезды шоу-бизнеса от Филиппа Киркорова до Лолиты. Хотя это вроде как не запрещено — тут можно придраться только с моральной точки зрения. С другой стороны, на просторах Рунета стали гулять леденящие душу истории о том, как рабочих некоего завода в Курске силой заставили в выходной день прийти на работу и не отпускали, пока они не проголосуют за дочь Алсу. При этом родители Максима Ержана, которого «народная молва» сочла истинным победителем, сказали, что никаких претензий к организаторам шоу не имеют.

Даже украинские выборы в российских соцсетях не обсуждали с таким накалом страстей, как итоги детского вокального шоу. Показательно, что сам ведущий проекта Дмитрий Нагиев не исключил, что эта победа могла быть банально куплена: «Я не думаю, что поддержка медийных личностей может повлиять на результаты голосования в 60%, это все мифы. Повлиять могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз — это мое мнение».

Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало. Неизвестно, будут ли в итоге аннулированы результаты этого конкретного шоу: кстати, вряд ли сама 11-летняя Микела Абрамова рада такой победе, и она уж точно ничем не заслужила такой травли — больше вопросов к организаторам шоу и, возможно, к родителям девочки, если они каким-то образом действительно пытались продавить ее победу «любой ценой».

Зато известно, что Первый канал привлек для инициированной им проверки результатов голосования на детском шоу международную компанию Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. К слову, эта компания является официальным партнером Интерпола — так детское шоу становится вполне взрослым, да еще и с элементами детектива.

Но даже если результаты шоу аннулируют или объявят победителями всех финалистов, «осадочек останется».

То, что в советские времена называлось «классовой ненавистью», явно никуда не исчезло. Только в последнее время все чаще выплескивается в публичное пространство. Похоже, вопиющая роскошь жизни российской элиты на фоне беднеющего в последние годы населения все сильнее раздражает людей. Масла в огонь подливают сами представители этой самой элиты. Чиновники или депутаты теперь не боятся открытым текстом говорить, что бедные сами виноваты в своей бедности, а государство «не заставляло их рожать детей». Люди видят кадры роскоши в домах задержанных сенаторов. И начинает казаться, что все здесь «куплено», что кучка хозяев страны окончательно оборзела и плюет на всех остальных.

Вопрос в другом: почему терпение униженных и оскорбленных лопнуло именно на детском шоу? Почему люди не реагировали так массово и так болезненно на то, что дети богатых и знаменитых безнаказанно совершают бытовые преступления? Занимают высокие посты в банках, госкорпорациях и министерствах? Сами становятся не только обладателями роскошной недвижимости, но и успешными бизнесменами, хотя вроде бы не демонстрируют никаких особых способностей? Почему одним — все, а другим — ничего?

Ответы на эти вопросы вряд ли обрадуют общество и саму элиту. Конечно, на несправедливость в отношении детей взрослые обычно реагируют особенно обостренно. Но тут, похоже, еще примешивается ощущение, что в политике и бизнесе все равно ничего не изменить — протестуй, не протестуй. Там, мол, от нас «ничего не зависит». К тому же система законодательных запретов или просто бюрократии тоже делает свое дело — многие либо боятся, либо просто предпочитают не связываться.

А вот в детском шоу что-то изменить, может быть, получится, и публично ругать богатых, которые все купили, в этом случае явно безопаснее.

Похоже, что в российском обществе обида детей — последняя капля, способная сподвигнуть людей на настоящий бунт. Так было и после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 37 детей, и после задержания фигурантов «Нового величия», когда в Москве прошел «Марш матерей». И в таких бунтах участвует аполитичная категория матерей, домохозяек, для которых в современном обществе единственная отрада — это дети. Ведь именно в нашей стране в обиходе есть такие, в общем-то нехарактерные для благополучного общества выражения, как «доучить», «вывести в люди», «протолкнуть» — в целом «поднять детей».

Но и самой элите эта смесь ненависти, раздражения и испуга народных масс к «хозяевам страны» не сулит ничего хорошего. Что бывает, когда терпение очень терпеливых, покорно сносящих долгие годы обмана и унижений людей в России заканчивается, мы хорошо знаем по своей истории.

Впрочем, пока вся эта история больше напоминает очередное шоу. Первый канал еще больше поднял уровень хайпа вокруг и без того популярной телепередачи — а рейтинги для телевидения в современном мире, увы, важнее морали, закона и всего остального. Народ выпустил пар на невинной для государства теме. Конечно, сама Микелла Абрамова попала в неприятную психологическую ситуацию. Но, если она захочет продолжать вокальную карьеру, финансовые возможности у нее есть. А талант, как известно, все равно не купишь. Чего нельзя сказать о популярности.

Источник: gazeta.ru