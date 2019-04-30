СМИ: Незаслуженные победы богатых детей грозят бунтом в России)))

Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу
Шоу «Голос.Дети», в котором, по мнению многих зрителей, незаслуженно победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, оказалось в центре грандиозного скандала. Оказывается, российское общество все-таки иногда готово публично выступать против несправедливости, а классовое расслоение и ненависть к богатым никуда не исчезли. В политике и бизнесе засилье тех, кого в России принято называть «блатными», очевидно, останется, но обида за детей — тот последний рубеж, за которым может стоять русский бунт.
Сразу после финала очередного сезона шоу «Голос. Дети», в котором с гигантским отрывом по результатам зрительского голосования победила дочь Алсу Микелла Абрамова, в соцсетях стали распространять информацию, что девочке незаконно накрутили голоса. С одной стороны, за нее агитировали публично звезды шоу-бизнеса от Филиппа Киркорова до Лолиты. Хотя это вроде как не запрещено — тут можно придраться только с моральной точки зрения. С другой стороны, на просторах Рунета стали гулять леденящие душу истории о том, как рабочих некоего завода в Курске силой заставили в выходной день прийти на работу и не отпускали, пока они не проголосуют за дочь Алсу. При этом родители Максима Ержана, которого «народная молва» сочла истинным победителем, сказали, что никаких претензий к организаторам шоу не имеют.
Даже украинские выборы в российских соцсетях не обсуждали с таким накалом страстей, как итоги детского вокального шоу. Показательно, что сам ведущий проекта Дмитрий Нагиев не исключил, что эта победа могла быть банально куплена: «Я не думаю, что поддержка медийных личностей может повлиять на результаты голосования в 60%, это все мифы. Повлиять могут деньги, которые тем или иным способом были заплачены, возможно, на этапе голосования людям, которые звонили с разных номеров по нескольку раз — это мое мнение».
Дело дошло до того, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал пересмотреть систему голосования в конкурсе, чтобы подобных ситуаций не возникало. Неизвестно, будут ли в итоге аннулированы результаты этого конкретного шоу: кстати, вряд ли сама 11-летняя Микела Абрамова рада такой победе, и она уж точно ничем не заслужила такой травли — больше вопросов к организаторам шоу и, возможно, к родителям девочки, если они каким-то образом действительно пытались продавить ее победу «любой ценой».
Зато известно, что Первый канал привлек для инициированной им проверки результатов голосования на детском шоу международную компанию Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. К слову, эта компания является официальным партнером Интерпола — так детское шоу становится вполне взрослым, да еще и с элементами детектива.
Но даже если результаты шоу аннулируют или объявят победителями всех финалистов, «осадочек останется».
То, что в советские времена называлось «классовой ненавистью», явно никуда не исчезло. Только в последнее время все чаще выплескивается в публичное пространство. Похоже, вопиющая роскошь жизни российской элиты на фоне беднеющего в последние годы населения все сильнее раздражает людей. Масла в огонь подливают сами представители этой самой элиты. Чиновники или депутаты теперь не боятся открытым текстом говорить, что бедные сами виноваты в своей бедности, а государство «не заставляло их рожать детей». Люди видят кадры роскоши в домах задержанных сенаторов. И начинает казаться, что все здесь «куплено», что кучка хозяев страны окончательно оборзела и плюет на всех остальных.
Вопрос в другом: почему терпение униженных и оскорбленных лопнуло именно на детском шоу? Почему люди не реагировали так массово и так болезненно на то, что дети богатых и знаменитых безнаказанно совершают бытовые преступления? Занимают высокие посты в банках, госкорпорациях и министерствах? Сами становятся не только обладателями роскошной недвижимости, но и успешными бизнесменами, хотя вроде бы не демонстрируют никаких особых способностей? Почему одним — все, а другим — ничего?
Ответы на эти вопросы вряд ли обрадуют общество и саму элиту. Конечно, на несправедливость в отношении детей взрослые обычно реагируют особенно обостренно. Но тут, похоже, еще примешивается ощущение, что в политике и бизнесе все равно ничего не изменить — протестуй, не протестуй. Там, мол, от нас «ничего не зависит». К тому же система законодательных запретов или просто бюрократии тоже делает свое дело — многие либо боятся, либо просто предпочитают не связываться.
А вот в детском шоу что-то изменить, может быть, получится, и публично ругать богатых, которые все купили, в этом случае явно безопаснее.
Похоже, что в российском обществе обида детей — последняя капля, способная сподвигнуть людей на настоящий бунт. Так было и после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 37 детей, и после задержания фигурантов «Нового величия», когда в Москве прошел «Марш матерей». И в таких бунтах участвует аполитичная категория матерей, домохозяек, для которых в современном обществе единственная отрада — это дети. Ведь именно в нашей стране в обиходе есть такие, в общем-то нехарактерные для благополучного общества выражения, как «доучить», «вывести в люди», «протолкнуть» — в целом «поднять детей».
Но и самой элите эта смесь ненависти, раздражения и испуга народных масс к «хозяевам страны» не сулит ничего хорошего. Что бывает, когда терпение очень терпеливых, покорно сносящих долгие годы обмана и унижений людей в России заканчивается, мы хорошо знаем по своей истории.
Впрочем, пока вся эта история больше напоминает очередное шоу. Первый канал еще больше поднял уровень хайпа вокруг и без того популярной телепередачи — а рейтинги для телевидения в современном мире, увы, важнее морали, закона и всего остального. Народ выпустил пар на невинной для государства теме. Конечно, сама Микелла Абрамова попала в неприятную психологическую ситуацию. Но, если она захочет продолжать вокальную карьеру, финансовые возможности у нее есть. А талант, как известно, все равно не купишь. Чего нельзя сказать о популярности.
Источник: gazeta.ru
Какой бунт? Пустой треп. Расслоение населения будет усиливаться. Рабы «немы», ничего не поменяется. Сейчас уникальное время, когда у всех есть шанс занять хоть какое то, мало мальски теплое место в этой жизни. После завершающего этапа формирования страт, такой возможности не будет. Хватить ныть, учитесь чему то новому, стройте бизнес, карьеру, займетесь своей жизнью. Вы сейчас закладываете фундамент для своих будущих поколений.
8 23
«Какой бунт?»….наверное, голодным «бунтом» проигравших в шоу «Как похудеть?». Фей-новости рулят.
1 11
Проблема только одна: ЗАВИСТЬ.
Людям всегда хочется как то объяснить свои неудачи и на ком то сорвать накопленную злобу. И тут всевозможные звезды, знаменитости, чиновники, правительство и даже просто довольные жизнью люди моментом попадают под раздачу.
Вот такая правда жизни: банальная и незатейливая
5 47
Притянуто всё за уши. Противно. Да и сколько людей теперь смотрит «Голос дети»? По мне так лучше это не слушать и не смотреть.
24 7
Не понятно мнение, отражённое в статье:» Занимают высокие посты в банках, госкорпорациях и министерствах? Сами становятся не только обладателями роскошной недвижимости, но и успешными бизнесменами, хотя вроде бы не демонстрируют никаких особых способностей? Почему одним — все, а другим — ничего?» — да потому что если человек чего-то добился — значит у него есть способности и он действительно чего-то стоит, в отличие от тех, кто критикует власть и сложа ручки обижается на всех, кто богаче и счастливее его, критикует успешных людей, которым ******* на мнение завистников.Зачем раздувать из своей неудачливости и апатии социальную проблему. Если человек лопух — это его судьба и он её сам выбирает.
6 24
«Почему одним — все, а другим — ничего?»………. Если человек лопух — это его судьба и он её сам выбирает.»
Вы всех считаете тупее себя?
Ваш лозунг по жизни — Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки
Какое небо голубое
Мы не сторонники разбоя,
На дурака не нужен нож
Ему с три короба наврешь
И делай с ним что хошь?
9 1
Точно так же голоса накручивают кому надо и при проведении голосования во власть. И что то нет такого возмущения при этом, а выборы во власть важнее победителя «ГОЛОС».
5 2
НВР — Эрнста давно пора на дыбу.
4 0
СМИ: Незаслуженные победы богатых детей грозят бунтом в России)))
А СМИ не хотят устроить бунт по поводу недоступности бесплатного образования и медицины, жилья и пенсионного возраста?
13 1
Зачем вообще было Алсу пускать ребёнка на этот конкурс?
Можно это было сделать и просто так… как и она начала
С больших концертов , клипов и звезд рядом поющих
К чему был вообще этот фарс
Талант он виден сразу, если его нет, то ничего не поможет
12 0
Зачем папе-магнату нужно было делать из Алсу звезду?
Просто деньги девать некуда и ей и ему.
11 0
КУУУРАЖИИИ-это наша жизнь!!!В ресторане мужик официанту:сметаны ведерко…принес,тот опрокинул ведро на себя выдохнул:скучно мля…Ребёнок не причем,неразумное дитя.
0 3
Кто платит деньги,тот и заказывает музыку.А этого добра у них у банкиров предостаточно..Психику сломают девочке и всё…хотя…её маму тоже раскручивали за денежки..
5 0