СМИ: Незаслуженные победы богатых детей грозят бунтом в России
«Бронзу» завоевала на чемпионате по шахматам команда инвалидов из Бердска
Утекли персональные данные 2 млн россиян с торговых площадок
Буклет о лучших предприятиях и тружениках выпустили ИД «БукЪвица» и администрация Бердска
Пострадали 6 детсадовцев на пожаре в церкви в Челябинской области
Путин одобряет общее гражданство для россиян и украинцев
Перекроют две улицы для шествия «Бессмертного полка» в Бердске 9 мая
Снег сменит жару 1 мая в Бердске
Ярмарка тщеславия: Российские миллиардеры тратят миллионы на грибы и вино
На Святом источнике в Ложке митрополит Никодим откроет Церковно-исторический музей