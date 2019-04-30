Пострадали 6 детсадовцев на пожаре в церкви в Челябинской области

Шесть воспитанников детского сада пострадали при пожаре в деревянной церкви в Челябинской области, сообщила пресс-служба регионального Минздрава. Среди них две шестилетние девочки, две семилетние и два семилетних мальчика. Инцидент произошел в поселке Межевом Саткинского района.

«Группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. Поэтому детям пришлось спускаться через задымленные помещения», — говорится в сообщении ведомства.

Дети находятся в районной больнице с жалобами на одышку, кашель, затрудненное дыхание. Ожогов ни у кого нет.

Шестилетние девочки — в реанимации, они в сознании и дышат самостоятельно. Врачи планируют перевести их в общую палату.

Остальные дети находятся в стационаре, трое из них чувствуют себя удовлетворительно, у одной из девочек обострение бронхиальной астмы.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по региону, всего из загоревшейся церкви эвакуировали десять человек.

Открытое горение на площади 30 квадратных метров ликвидировано.

Источник: РИА Новости