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Снег сменит жару 1 мая в Бердске

Синоптики обещают 30 апреля днем +22°, а уже ночью похолодает до +5°. Первомайскую демонстрацию подпортит сильный ветер.

30.04.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Снег сменит жару 1 мая в Бердске

Снег и сильный дождь подпортят праздничное настроение

Сегодня, 30 апреля, днем синоптики обещают в Бердске пасмурную погоду и температуру до + 22°. Но теплую погоду испортит сильный юго-западный ветер с порывами до 12 м/с. Давление во вторник будет немного ниже нормы, но геомагнитное поле останется спокойным. Вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь с грозой.

Ближайшей ночью в Бердске будет пасмурная погода, сильный дождь, температура воздуха составит +5..+7°.

А 1 мая в течение суток ожидается облачность, небольшой дождь и снег: ночью +5..+7°, днем +1..+3°. Первомайскую демонстрацию бердчан подпортит восточный ветер с порывами до 10 м/с.

Все же синоптики Яндекс-погоды обещают теплую и ясную погоду в первые девять дней мая. Со средней температурой + 20°.

Мероприятия, приуроченные к 9 мая пройдут в более комфортных погодных условиях, чем первомайская демонстрация: в день Победы в Бердске ожидается + 18°.


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