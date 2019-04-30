«Бронзу» завоевала на чемпионате по шахматам команда инвалидов из Бердска

27 апреля в научной библиотеке НГТУ прошел командный чемпионат Новосибирской области по шахматам и шашкам среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях приняло участие 11 команд. Бердск представляли 3 команды. Всего на соревнованиях участвовало более 60 человек. Победители и призеры награждены кубками, дипломами и медалями.

1 место – Кировское ВОИ 1-я команда

В составе: Сизов Николай, Вавилов Юрий, Лисица Александр, Николаева Галина.

2 место – Советское ВОИ

В составе: Попов Евгений, Кичигин Владимир, Скоробогатов Евгений, Сенникова Любовь.

3 место – Бердск, 2-я команда

В составе: Москаленко Александр, Беденко Юрий, Неганов Виктор, Баглай Анна.

-Поздравляем бердчан с замечательным результатом! — отметили в бердском отделе физкультуры и спорта.