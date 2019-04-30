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Путин одобряет общее гражданство для россиян и украинцев

Президент считает народы двух стран не просто братскими, а единым. И от общего гражданства все только выиграют.

30.04.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Путин одобряет общее гражданство для россиян и украинцев

Владимир Путин

И русские, и украинцы только выиграют, если будет общее гражданство, считает президент России Владимир Путин.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ… и если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы», — сказал Путин журналистам после вручения медалей «Герой Труда», передает РИА Новости.

«Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство», — пояснил президент.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ранее отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме, назвав это попыткой «соблазнить граждан Украины паспортами РФ» и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят. Он также отметил, что Украина будет защищать, предоставлять убежища и украинское гражданство всем, «кто готов бороться за свободу».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины, соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля. Президент, говоря об указе о выдаче паспортов жителям Донбасса, заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    второй паспорт — это символ свободы.
    вот только проблема:
    оформить гражданину россии второй паспорт ничему не противоречит — все норм.
    а вот оформить гражданину украины паспорт россии, не отказавшись от гражданства украины — невозможно!
    и где свобода? :P

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