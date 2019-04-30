На Святом источнике в Ложке митрополит Никодим откроет Церковно-исторический музей

По легенде, в месте, где расстреляли священников, забил святой источник
3 мая 2019 года состоится торжественное открытие Церковно-исторического музея при храме в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Святом источнике. В честь этого события Искитимскую епархию посетит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и другие архипастыри митрополии.
В программе:
9:30 – Божественная литургия;
После службы – молебен и крестный ход вокруг храма;
11:30 – церемония открытия музейной экспозиции.
Справка
Церковно-исторический музей на Святом источнике состоит из небольших, но современных выставочных залов прямо непосредственно под храмом Новомучеников, коллекцией экспонатов и нескольких интерактивных систем, созданных для образовательной, просветительской деятельности в деле увековечивании памяти о всех невинно пострадавших в годы гонений и репрессий.
На более чем 20 стендах в научно-популярном стиле рассказывается о печальных страницах гонения на Русскую Церковь в нашей стране в ХХ веке, о возникновении системы ГУЛАГ, о лагерях СибЛАГа, о Искитимском штрафном лагере, о узниках лагерей, о подвиге новомучеников и многом другом.
Идея создания музея в одном из помещений церковного здания возникла на стадии проектирования храма, благоустройства источника. Экспонаты музея, сведения о репрессированных в Новосибирской области собирались в процессе реализации проекта. С 2003 года приходом «Живоносный Источник» начался плановый сбор документов и предметов музейного значения. В 2017 году Искитимской епархией был объявлен сбор экспонатов и сведений, связанных с репрессиями в нашей области.
В пяти выставочных залах и вестибюле демонстрируется более 100 предметов и документов, специальные макеты, информационные планшеты. В одном из залов воссоздана камера изолятора для заключенных. Среди уникальных экспонатов личные вещи священномученика Новосибирского Николая Ермолова, переданные внуками святого; фотографии и документы из архива УФСБ РФ по Новосибирской епархии из личных дел репрессированного духовенства. Важнейшей особенностью музея является его краеведческая направленность. В экспозиции представлены археологические находки на территории нашей области времен Гражданской войны. Богослужебные предметы, употребляемые в середине ХХ века, иконы, разбитые при разрушении храмов колокола и их фрагменты, вещи священнослужителей, пострадавших за веру, узников лагерей в Западносибирском регионе и другие экспонаты.
На открытии музея будут представлены облачение митрополита Варфоломея (Городцева), четки и посох святого патриарха Тихона (Беллавина) и другие реликвии из коллекции Церковно-исторического музея Новосибирской митрополии.
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Ну во первых, там расстреливали не только священников, во вторых, УФСБ не по Новосбирской епархии а по Новосибирской области. В третьих, а кого наказали за убийства невиновных? В четвертых, сталинисты будут на открытии? Надо бы им послать приглашение.
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