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На Святом источнике в Ложке митрополит Никодим откроет Церковно-исторический музей

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На Святом источнике в Ложке митрополит Никодим откроет Церковно-исторический музей

В 20 км от Бердска находился Искитимский штрафной лагерь, где расстреливали священников и заставляли до смерти работать осужеднных по политическим статьям.

30.04.2019 Фото: iskitimeparhia.ru Один комментарий
 
На Святом источнике в Ложке митрополит Никодим откроет Церковно исторический музей

По легенде, в месте, где расстреляли священников, забил святой источник

3 мая 2019 года состоится торжественное открытие Церковно-исторического музея при храме в честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской на Святом источнике. В честь этого события Искитимскую епархию посетит митрополит Новосибирский и Бердский Никодим и другие архипастыри митрополии.

В программе:

9:30 – Божественная литургия;

После службы – молебен и крестный ход вокруг храма;

11:30 – церемония открытия музейной экспозиции.

Справка

Церковно-исторический музей на Святом источнике состоит из небольших, но современных выставочных залов прямо непосредственно под храмом Новомучеников, коллекцией экспонатов и нескольких интерактивных систем, созданных для образовательной, просветительской деятельности в деле увековечивании памяти о всех невинно пострадавших в годы гонений и репрессий.

На более чем 20 стендах в научно-популярном стиле рассказывается о печальных страницах гонения на Русскую Церковь в нашей стране в ХХ веке, о возникновении системы ГУЛАГ, о лагерях СибЛАГа, о Искитимском штрафном лагере, о узниках лагерей, о подвиге новомучеников и многом другом.

Идея создания музея в одном из помещений церковного здания возникла на стадии проектирования храма, благоустройства источника. Экспонаты музея, сведения о репрессированных в Новосибирской области собирались в процессе реализации проекта. С 2003 года приходом «Живоносный Источник» начался плановый сбор документов и предметов музейного значения. В 2017 году Искитимской епархией был объявлен сбор экспонатов и сведений, связанных с репрессиями в нашей области.

В пяти выставочных залах и вестибюле демонстрируется более 100 предметов и документов, специальные макеты, информационные планшеты. В одном из залов воссоздана камера изолятора для заключенных. Среди уникальных экспонатов личные вещи священномученика Новосибирского Николая Ермолова, переданные внуками святого; фотографии и документы из архива УФСБ РФ по Новосибирской епархии из личных дел репрессированного духовенства. Важнейшей особенностью музея является его краеведческая направленность. В экспозиции представлены археологические находки на территории нашей области времен Гражданской войны. Богослужебные предметы, употребляемые в середине ХХ века, иконы, разбитые при разрушении храмов колокола и их фрагменты, вещи священнослужителей, пострадавших за веру, узников лагерей в Западносибирском регионе и другие экспонаты.

На открытии музея будут представлены облачение митрополита Варфоломея (Городцева), четки и посох святого патриарха Тихона (Беллавина) и другие реликвии из коллекции Церковно-исторического музея Новосибирской митрополии.

Источник: iskitimeparhia.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну во первых, там расстреливали не только священников, во вторых, УФСБ не по Новосбирской епархии а по Новосибирской области. В третьих, а кого наказали за убийства невиновных? В четвертых, сталинисты будут на открытии? Надо бы им послать приглашение.

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