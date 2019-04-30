Ярмарка тщеславия: Российские миллиардеры тратят миллионы на грибы и вино

Журнал Forbes опубликовал список роскошных и нестандартных покупок богатейших россиян. Так, российский миллиардер Владимир Потанин приобрел крупнейший в мире белый трюфель весом 4 фунта за 95 тыс. долларов. Миллиардер Олег Тиньков потратил более 100 млн евро на яхту SeaExplorer-77. Миллиардер Владимир Лисин владеет шотландским замком XVII века за 12 млн долларов. Владелец холдинга Finstar Олег Бойко потратил крупную сумму на съемки сиквела «Город грехов 2». А глава «Реновы» Виктор Вексельберг приобрел крупнейшую в мире коллекцию ювелирных работ Фаберже.

Знаменитости, спортсмены, артисты, певцы часто вкладывают свои кровные большие деньги в нечто очень оригинальное, рассказал в интервью радио Sputnik шеф-редактор журнала «Генеральный директор», бывший редактор сайта StarHit.ru Михаил Рябиков.

«Несмотря на то, что творческие люди очень импульсивны и эмоциональны, в вопросе денег они экономны, дает о себе знать постсоветское настоящее. Практически все вкладывают в недвижимость, она редко теряет в цене. Большое количество наших артистов купили себе квартиры и дома в Майями. Многие вложились в дома и квартиры в Юрмале. Из необычного – Анжелика Варум вложилась в 50 Га виноградников в Краснодарском крае и выпускает лимитированные партии вина. Что касается спортсменов, Юрий Жирков обладает громадной коллекцией военной техники, формы, разных головных уборов, оружия. Он собирается открыть музей в Калининградской области. Там чуть ли не до танка доходит», – сказал Михаил Рябиков.

Подобные инвестиции – это хобби и «ярмарка тщеславия», рассказал в интервью радио Sputnik эксперт РИСИ Михаил Беляев. По его словам, национальный характер российских богачей – все должно быть не хуже, чем у соседа.

«Виноградники еще можно рассматривать как инвестиции и перспективные вложения. Коллекция яиц Фаберже, яхты – элемент хобби, слегка тщеславия. Люди с меньшим уровнем дохода тоже себя иногда балуют безделицами, которые приятны глазу. У миллиардеров свои привычки, уровни и забавы. Это первый капитал, первое поколение больших реальных шальных денег, которые достались довольно легко. Когда люди понимают, что заработали достаточно, появляется благотворительность, гуманитарное направление», – сказал Михаил Беляев.