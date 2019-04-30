Снизил ставку по ипотеке до 5% для семей с детьми ВТБ

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до пяти процентов годовых, следует из сообщения банка.

Как уточняют представители ВТБ, особые условия действуют при личном и имущественном страховании. Максимальная сумма кредита по программе «Ипотека с госсподдержкой» на срок до 30 лет — 12 миллионов рублей для приобретения жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, шесть миллионов — в других российских регионах.

Первоначальный взнос составит от 20%.

По данным ВТБ, на его долю приходится треть от общего числа кредитов, выданных семьям с детьми: оформлено более 1700 ипотек на сумму 4,8 миллиарда рублей.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил постепенно снизить ставки по ипотеке сначала до девяти процентов, а затем до восьми и ниже, установить льготы по ипотеке для семей с детьми, ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты, а также компенсировать 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту семьям, где родился третий и последующий ребенок.

5 апреля правительство установило льготную ставку в шесть процентов по ипотеке для семей с двумя и более детьми на весь срок кредита.

Источник: realty.ria.ru