Перекроют две улицы для шествия «Бессмертного полка» в Бердске 9 мая

В Бердске 9 мая с 10.30 до 12.00 во время шествия колонны «Бессмертный полк» будет перекрыта для движения транспорта улица Ленина — от ул. Горького до ул. Спортивная и ул. Спортивная — от ул. Ленина до ул. Пушкина.

В период с 10.00 до 12.00 общественный транспорт будет работать по временным схемам движения. Автобусы и автомобили будут перенаправлены по параллельным улицам, сообщили в пресс-центре мэрии.

-Водителям и пассажирам необходимо быть внимательными и руководствоваться знаками дорожного движения. Просим жителей близлежащих домов не парковать личный транспорт на парковках, расположенных на ул. Ленина, — попросили в мэрии.

Вечером в День Победы будет организована работа общественного транспорта для доставки населения после окончания городского праздничного мероприятия, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, в отдаленные районы Бердска от площади Горького в 22.15 после праздничного салюта:

— 3 автобуса будут направлены по маршруту №4 «Вокзал – Черемушки»;

— 2 автобуса будут направлены по маршруту №3 «Вокзал – санаторий Бердский».

Также будет работать коммерческий транспорт.