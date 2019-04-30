«Спящий» рак научились блокировать ученые

Американские ученые, исследовав рак молочной железы, который часто проявляется вновь спустя годы после ремиссии, нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки и тем самым предотвратить метастазирование в будущем.

— Рак молочной железы больше не считается излечимым заболеванием, он является хроническим заболеванием, потому что в большинстве случаев через десять или двадцать лет после положительных результатов лечения из-за метастазирующих клеток, которые могут пребывать в покое годами, появляются вторичные злокачественные опухоли. В рамках новой работы опыты на мышах позволили нам блокировать «спящие» клетки и держать их в состоянии покоя долгое время, — отметила исследователь Purdue University Апарна Шинде.

Это стало возможным с помощью препарата фостаматиниб, который снижает активность белка SYK, являющегося двигательной силой рассеянных по организму неявных раковых клеток, пишет Medicalxpress.

— Предполагаются, что пациенты будут принимать препарат в течение долгого времени. Это возможно еще и потому, что лекарство имеет низкую токсичность. То есть, сегодня фостаматиниб является идеальным кандидатом для многолетнего подхода в лечении, — пояснил доктор Майкл Вендт.

Специалист рассказал, что главная сложность в предстоящих клинических испытаниях с людьми заключается в том, что технически пациенты находятся в стадии ремиссии и не болеют.

— То есть, мы только можем подозревать, что у пациента есть спящие раковые клетки, которые распространяются по телу и несут угрозу, но способа оперативно обнаружить их в нужный момент у нас пока нет, — отметил Вендт.

Источник: РГ