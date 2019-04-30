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«Спящий» рак научились блокировать ученые

Рак молочной железы признали хроническим заболеванием, которое можно лечить с помощью препарата.

30.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Спящий рак научились блокировать ученые

Ученые рассказали, как не допустить активности «спящего» рака

Американские ученые, исследовав рак молочной железы, который часто проявляется вновь спустя годы после ремиссии, нашли способ заблокировать «спящие» раковые клетки и тем самым предотвратить метастазирование в будущем.

— Рак молочной железы больше не считается излечимым заболеванием, он является хроническим заболеванием, потому что в большинстве случаев через десять или двадцать лет после положительных результатов лечения из-за метастазирующих клеток, которые могут пребывать в покое годами, появляются вторичные злокачественные опухоли. В рамках новой работы опыты на мышах позволили нам блокировать «спящие» клетки и держать их в состоянии покоя долгое время, — отметила исследователь Purdue University Апарна Шинде.

Это стало возможным с помощью препарата фостаматиниб, который снижает активность белка SYK, являющегося двигательной силой рассеянных по организму неявных раковых клеток, пишет Medicalxpress.

— Предполагаются, что пациенты будут принимать препарат в течение долгого времени. Это возможно еще и потому, что лекарство имеет низкую токсичность. То есть, сегодня фостаматиниб является идеальным кандидатом для многолетнего подхода в лечении, — пояснил доктор Майкл Вендт.

Специалист рассказал, что главная сложность в предстоящих клинических испытаниях с людьми заключается в том, что технически пациенты находятся в стадии ремиссии и не болеют.

— То есть, мы только можем подозревать, что у пациента есть спящие раковые клетки, которые распространяются по телу и несут угрозу, но способа оперативно обнаружить их в нужный момент у нас пока нет, — отметил Вендт.

Источник: РГ


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