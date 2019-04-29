Удар по тарелкам: Экономить еду призвали турецкие отели

Турецкие отели с системой «все включено» попросят постояльцев экономить продукты. Отельеры примут участие в проекте «Оранжевый флаг». Цель инициативы — сокращение пищевых отходов. Для гостей, которые будут брать столько еды, сколько смогут съесть, приготовят комплименты. Кроме того, в отелях появятся агитационные плакаты, которые будут убеждать отдыхающих не класть на тарелки горы продуктов. Ежегодно гостиницы выбрасывают почти 20 миллионов тонн еды.

Это действительно большая проблема, рассказал в интервью радио Sputnik член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян. По его словам, эффективный способ – уменьшить размер тарелок.

«Когда тарелка диаметром 40 сантиметров, человек кладет очень много. Если дать тарелку диаметром 30 сантиметров, туда человек положит на треть меньше. Сокращение размеров тарелок — это разумно. Если вы не наелись — можете подойти второй раз. Количество хождений к шведскому столу никто ограничивать не будет. Голодными никто и никогда в отелях с системой «все включено» не остается», — успокоил эксперт.