Неадекватная старушка мочится в подъезде и разводит костры в квартире 5-этажки в Бердске

Не дает покоя соседям и даже представляет для них опасность неадекватная старушка в доме №17 по ул. Комсомольской в Бердске.

— Родственники ее закрывают, а она долбит в дверь днями и ночами, сегодня начала долбить с восьми часов утра. Была такая нормальная женщина, но что-то с ней произошло. Живет она одна. Дочь к ней приходит, наверное, дает какие-то таблетки. Ненадолго она успокаивается. Поговорила бы с дочерью, но я инвалид, не могу спуститься. Попыталась выйти на нашего уполномоченного участкового полиции, но не могу ей дозвониться, — рассказала бердчанка Наталья Алексеевна.

Больная бабушка причиняет большие неприятности соседям, а они не знают, куда обратиться и что делать.

-Грубо говоря, человек оставлен в опасности, и мы в том числе. Потому что она делает страшные вещи, например жгла в своей квартире костер, и подъезд был весь задымлен. Запах стоит невыносимый, то ли выливает нечистоты в подъезд, то ли выходит на лестничную площадку в туалет. Мусор раскладывала по ступенькам. Человек не в своем уме. Окружающие от нее страдают, но больше всего два пожилых больных человека, которые живут рядом с ней, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск Наталья Алексеевна.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в Комплексном центре соцобслуживания населения (КСЦОН), родные обязаны заботиться о своих престарелых больных родственниках. Либо осуществлять должный уход, а с такими людьми необходимо находиться днем и ночью, либо определять в платный пансионат. Соседи действительно не должны страдать от действий больного человека, отметили в КЦСОН.

Соцработники не берут на обслуживание стариков с деменцией, хотя признаются, что есть случаи, когда к ним на обслуживание поступают адекватные люди, а потом теряют разум, и тогда социальный работник, хоть и вправе отказаться от такого подопечного, продолжает ухаживать за ним.

Единственное, что соседи могут сделать в данном случае, так это обратиться с заявлением к участковому уполномоченному полиции, который затем составит разговор с родными старушки, пояснили в КЦСОН.

В Бердске немало пожилых людей, страдающих старческим слабоумием. Это данность, и, к сожалению, от нее никуда не деться. Есть несколько советов специалистов, которые наверняка пригодятся их родным.

Не зацикливайтесь на неудачах

Признайте природу этого заболевания. Узнайте о нем как можно больше. Это поможет вам полностью осознать, что поведение и поступки вашего родственника объясняются вовсе не капризами, странностями, прихотями и своенравием, а также не злостью, враждебностью или недоброжелательностью, пишут на miloserdie.ru.

Попытайтесь заставить себя понять, что чувствует и ощущает больной деменцией, когда вы ухаживаете за ним и общаетесь (несмотря на то, что нередко он даже не в состоянии ответить вам словесно или движением). Это поможет вам избежать другой ловушки, а именно относиться к больному как к предмету, за которым ухаживают, передвигают, переворачивают, а не как к личности.

Избегайте конфликтов и порицающих замечаний. Старайтесь не концентрировать свое внимание на неудачах человека, больного деменцией. Соблюдайте выдержку, спокойствие и хладнокровие.

Создайте ежедневный распорядок дня, который будет соблюдаться неукоснительно. Эта рутина поможет больному почувствовать себя более уверенно.

Постарайтесь сделать жизнь больного максимально приближенной к той, которая была у него до начала заболевания. Особенно важно, чтобы больной чувствовал себя независимым и нужным другим людям. Необходимо постоянно стимулировать его к использованию своих способностей, чтобы укреплялось его самоуважение и уверенность в себе.

Старайтесь быть терпеливым и терпимым к «странностям» поведения больного деменцией. Помогайте ему, давая самые простые указания, чтобы он мог выполнить действие пошагово под вашим руководством.

Сохраняйте, насколько это возможно, общение с больным деменцией. Удостоверьтесь, что он или она следит за тем, что вы говорите. Пусть тон вашего голоса будет спокойным и постоянным. Очень важно общение на телесном уровне. Прикоснитесь к больному, подержите его руку в своей, приласкайте его и обнимите. Старайтесь обращаться к больному с всегда одинаковыми словами и выражениями для выполнения одного и того же действия.

Создайте максимально безопасную среду для больного, чтобы избежать случайных травм.

Поддерживайте больного деменцией в хорошей физической форме (физио- и трудотерапия, легкие гимнастические упражнения).

При необходимости обращайтесь к лечащему врачу за любым советом и помощью.

Человеку, ухаживающему за родственником, больным деменцией, очень важно не пренебрегать собственным физическим здоровьем и настроением. К сожалению, уход за больным деменцией нередко приводит к дезорганизации жизни всей семьи, к чувству хронической усталости, душевному выгоранию, разочарованиям, гневу и чувству вины.

Важно вовремя подменять человека, который постоянно ухаживает за больным, чтобы он или она могли бы отдохнуть, расслабиться, отвлечься и развлечься, заняться собой. Если есть возможность – нанять сиделку на несколько часов в день или помощницу по дому. Пусть спорт (бег, гимнастика, фитнес, плавание) станет постоянным вашим спутником, поскольку он помогает снизить уровень стресса.

Не забывайте, что, как ни тяжело становиться «родителем для своего родителя», вы должны быть хладнокровным и терпеливым. Но не требуйте от себя стать «сверхчеловеком»! Определите границы своей прочности и выносливости, ни в чем не обвиняйте и не упрекайте себя и больного родственника. Всегда помните, что болезнь – это настоящая причина поведения человека, которого вы любите.