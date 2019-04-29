Переход на онлайн-кассы обойдется в 25 тыс. рублей бизнесменам Бердска

Еще с 2017 года налоговые органы проводят очень серьезную работу по внедрению онлайн-касс, которые предусматривают существенные изменения в порядке контрольно-кассовой техники. В соответствии с нововведениями информация о каждой покупки в режиме реального времени будет передаваться в налоговый орган. Об этом сегодня, 29 апреля, в мэрии Бердска рассказала руководитель ИФНС №3 по Новосибирской области Елена Перемитина.

Чтобы обеспечить такую передачу каждый продавец должен заключить договор с оператором фискальных данных. Для этого контрольно-кассовая техника должна иметь фискальный накопитель — специальное устройство, которое находится в опломбированном корпусе. Именно эта деталь записывает данные, не позволяя их корректировать, но сохраняет и передает от оператора с электронной подписью пользователя в налоговые органы. После совершении продажи, продавец как и раньше выдаст покупателю бумажный чек, но кроме этого он обязан отправить на электронную почту покупателя копию счета. При этом покупатель должен заранее сообщить о своем желании. При помощи уникального кода через мобильное приложение налогового органа можно определить легальность продавца.

Кто обязан установить онлайн-кассы

— В этом году с 1 июля мы находимся на стадии реализации третьего этапа . Контрольно-кассовую технику обязаны применять организации и предприниматели на любом режиме налогообложения: те, кто выполняет работы или оказывает услуги и ранее применяли бланки строгой отчетности. С 1 июля эта категория уходит на обязательное применение онлайн-касс. Бизнесмены, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, те которые работают в сфере торговли общепита без наемных работников. С 1 июля этого года на онлайн-кассы переходят и те, кто работает сам, без привлечения наемных работников, -сообщила Елена Анатольевна.

В списке тех, кто обязан перейти на онлайн-кассы находятся и организации и предприниматели при продажи в салоне транспортного средства проездных документов, либо талонов для проезда в общественном транспорте. Кроме того, расширен термин «расчеты» и определены операции, при которых с 1 июля тоже будет обязательно применении онлайн-касс. Например, безналичные расчеты, когда платежи принимает организации или предприятия от физических лиц.

— Предполагается четвертый этап перехода на онлайн-кассы и он будет распространяться на предпринимателей, оказывающих услуги и торгующих товары собственного производства. Пока это только позиция, озвученная на заседании коллегии ФНС, министром финансов Силуановым. Но нам рекомендовано рассказывать о четвертом этапе, хоть и официальных документов пока еще нет. Изменения связаны с новым проектом ФНС — налог на профессиональный доход самозанятых граждан. Предполагается, что с 2020 года налог на профессиональный доход будет распространен по всей территории РФ. Налог рассчитан на тех граждан, которые перестанут быть предпринимателями, и захотят стать самозанятыми без наемных работников. Для них применении онлайн-касс будет не обязательным, — отметила руководитель ФНС № 3.

Кому разрешат не использовать онлайн-кассы

Но в каждой системе есть исключения. Увы, Бердск не подходит ни под одно: город не находится в отдаленной и труднодоступной местности, нет и отдаленности от связи.

-Бердск граничит с Искитимским районом, а в нем больше 50 населенных пунктов, отнесенных к отдаленным и труднодоступным. В этом случае можно ККТ не применять, выдавать «мягкий» чек. В случае отдаленности местности от связи касса должна быть, но применяться лишь в автономном режиме, без привязки к интернету, — подчеркнула Елена Перемитина.

Онлайн-кассы вообще не нужны в сфере питания в детсадах и школах, при продажи ценных бумаг, в киосках газетно-журнальной продукции, разностной торговли. При торговле на рынках без обустроенных торговых мест и места хранения. Не нужны онлайн-кассы и для малого бизнеса: ремонта зонтов, изготовления ключей.

Компенсируют часть затрат

Елена Анатольевна отметила, что в начало перехода на онлайн-кассы на учете стояли 1 108 контрольных единиц ККТ. Сегодня их же 1 969. А с 3 июля еще 515 плательщиков-предпринимателей готовятся к переходу на онлайн-кассы.

-Это существенная часть бизнеса. Мы с ними ведем адресную работу. Большая сложность в том, что это те бизнесмены, которые раньше никогда не применяли онлайн-кассы. Для них все это впервые. Им самим нужно приобрести машину, обеспечить связь с интернетом, получить электронную подпись для регистрации кассы и для подключения к оператору фискальных данных, заключить с ним договор и зарегистрировать аппарат. Все это можно сделать до 1 июля 2019 года. Но все-таки это дополнительные затраты для мелкого бизнеса, — отметила Елена Анатольевна. — Бизнесмены, которые обязаны использовать ККТ с 1 июля имеют право уменьшить исчисленную сумму единого налога и сумму патента на расходы по приобретению ККТ. Законодатель пытается компенсировать часть расходов на приобретение техники, предоставлением так называемого налогового вычета. Но только индивидуальным предпринимателям. Организациям такой вычет не предполагается. Размер вычета — 18 000 рублей, сюда входят расходы на покупку техники и фискального накопителя, программного обеспечения и его подключения. За 18 000 вряд ли кому-то удастся приобрести технику вместе с полным пакетом. Средняя цена для мелкого бизнеса порядка 20 000-25 000 рублей, но большая часть затрат компенсируется.

Важно, что государство выделит по 18 000 рублей на каждую машину предпринимателя. Но для получения компенсации существует одно условие — кассовая техника должна быть зарегистрирована до 1 июля 2019 года.

Те, кто не выполнит требования закона, попадут под штрафную санкцию. Для предпринимателей, которые не выдадут чек после 1 июля предполагается штраф в размере 10 000 рублей, для юридических лиц — 30 000 рублей. Если касса должна быть, но она не зарегистрирована, то ИП заплатит до 25 % выручки, но не меньше 10 00 рублей. Организация за нарушение заплатит от 75 до 100 % выручки, но не менее 30 000 рублей.

— Стоит отметить, что с 1 июля 2018 года у нас стало обязательно применение онлайн-касс предпринимателями с наемными работниками. К сожалению, мы получили дополнительную проблему в связи с этим. Для того, чтобы уйти от обязательного применения касс, некоторые предприниматели пошли по пути наименьшего сопротивления — расторгли трудовые договоры. Люди у них стали работать без официального оформления трудовых отношений, что нарушает закон. Такие факты мы выявляем, материалы направляем в трудовую инспекцию. Им грозят штрафные санкции. Такое решение проблемы не правильное, хотя оно имеет место быть, — подытожила Елена Перемитина.