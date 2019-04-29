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Прожить на 11 908 рублей может трудоспособный житель Бердска

У детей и пенсионеров прожиточный минимум еще меньше. 4720 рублей в среднем уходит на пропитание.

29.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Прожить на 11 908 рублей может трудоспособный житель Бердска

Старые бараки часто становятся пристанищем для бродяг

Постановлением губернатора Новосибирской области от 23 апреля 2019 года установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области в I квартале 2019 года.

Она составила в среднем на жителя области 11 211 рублей, в том числе на трудоспособное население – 11 908; пенсионера – 9033; ребёнка – 11 539 рублей, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат 29 апреля.

В расчёте на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на:

— питание – 42,1% (4720 рублей);

— непродовольственные товары – 25,3% (2831 рубль);

— оплату услуг – 25,3% (2839 рублей);

— налоги – 7,3% (821 рубль).

Величина прожиточного минимума немного выросла по сравнению с предыдущим кварталом.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Неее ребята на эти цифры «ПРОЖИТЬ»невозможно,можно продлить физическое тление,жалкое и унылое…

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