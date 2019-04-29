Прожить на 11 908 рублей может трудоспособный житель Бердска

Постановлением губернатора Новосибирской области от 23 апреля 2019 года установлена величина прожиточного минимума в Новосибирской области в I квартале 2019 года.

Она составила в среднем на жителя области 11 211 рублей, в том числе на трудоспособное население – 11 908; пенсионера – 9033; ребёнка – 11 539 рублей, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Новосибирскстат 29 апреля.

В расчёте на среднего жителя структура прожиточного минимума состоит из расходов на:

— питание – 42,1% (4720 рублей);

— непродовольственные товары – 25,3% (2831 рубль);

— оплату услуг – 25,3% (2839 рублей);

— налоги – 7,3% (821 рубль).

Величина прожиточного минимума немного выросла по сравнению с предыдущим кварталом.