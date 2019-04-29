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Обязали бюджетников скинуться на подарки фронтовикам к 9 Мая в Зауралье

Добровольные пожертвования превратились в принудительные. В курганском совете ветеранов жалуются, что деньги на их счет поступают плохо.

29.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Обязали бюджетников скинуться на подарки фронтовикам к 9 Мая в Зауралье
В Курганской области бюджетники возмущаются, что их вынуждают скидываться на поздравление ветеранов региона. Областной совет ветеранов разослал главам районов предложение внести благотворительные пожертвования, однако рядовые работники бюджетных учреждений пожаловались, что добровольные пожертвования превратились в принудительные.

«Вот предложение администрации к руководителям учебных организаций. Сбор денег для пенсионеров с обязательством отчитаться о том, что перечислили финансы», — написал Вячеслав Иванов в сообществе «Черный список. Курган» в соцсети «ВКонтакте». Также он прикрепил фото с письмом, подписанным зампредседателя областного совета ветеранов Леонидом Пономаревым. В комментариях Инна Богомолова, на странице которой местом работы значится курганский вуз АтиСО, написала, что их также обязали скидываться.

Леонид Пономарев в разговоре с «URA.RU» заверил, что сбор средств производится исключительно добровольно. «Ни одной жалобы нам не поступало за все время», — отметил он. Также Пономарев подчеркнул, что этот сбор не имеет отношения к тем средствам, которые выплатит государство ветеранам к празднику. «Ни в прошлом, ни в позапрошлом году ветеранам не было никаких дополнительных выплат, — напомнил он. — У нас проходит акция „Дорога к ветерану“, но мы объезжаем только тех, кто живет в селах, привозим небольшие подарки». Также Пономарев отметил, что в этом году средства на счет поступают плохо. «Итоги подводить рано, но нам приходит по 500, 300 рублей», — рассказал он.
Обязали бюджетников скинуться на подарки фронтовикам к 9 Мая в Зауралье

Источник: ura.news


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