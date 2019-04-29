На отправку денег в Киргизию и Казахстан ввели лимит

Банк России потребовал ввести ограничения на перевод средств через системы денежных переводов во Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай. Об этом в понедельник сообщает газета «Ведомости».

Как сообщает издание со ссылкой на источники, лимиты вводятся для борьбы с теневыми операциями, которые осуществляют иностранные граждане. По данным газеты, ЦБ выявил частые переводы денежных средств за границу без открытия банковского счета и регистрации юрлиц. В Центробанке отметили, что сомнительные переводы осуществляются из отделений, расположенных возле торговых точек, основные направления переводов — Вьетнам, Казахстан, Киргизия и Китай.

По данным источника газеты, таким образом работники торговых точек расплачиваются за товары, на которые не была подана таможенная декларация, избегая валютного контроля. Целью этих действий, по оценке ЦБ, могут быть уход от налогообложения и вывод средств за рубеж.

Примерно 80% трудовых мигрантов из Казахстана работают на территории Российской Федерации, откуда ежегодно поступает в республику около 90% всех денежных переводов. Трудовые мигранты из Киргизии ежегодно переводят на родину из России более $2 млрд.

Источник: ТАСС