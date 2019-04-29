КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-ю
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
продам 2ку на К Маркса,45
Продам 1-ую квартиру! 89137665850 Светлана
Продам 2-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Запретила торговать сигаретами ТЦ «Европа» и супермаркету «Магнит» прокуратура Бердска

Медведев приказал изменить режим работы школ и детсадов под родителей

Окровавленный водитель чуть не разбился на трассе Р-256 в Бердске

Переход на онлайн-кассы обойдется в 25 тыс. рублей бизнесменам Бердска

Удар по тарелкам: Экономить еду призвали турецкие отели

Россия не попала в топ-5 стран с крупнейшими расходами на вооружение

Неадекватная старушка мочится в подъезде и разводит костры в квартире 5-этажки в Бердске

ФАС обвинила «Экологию-Новосибирск» в ограничении конкуренции

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Поп и попадья избили на Пасху прохожих в Новокузнецке

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


На отправку денег в Киргизию и Казахстан ввели лимит

В Центробанке отметили, что сомнительные переводы осуществляются из отделений, расположенных возле торговых точек. Трудовые мигранты из Киргизии ежегодно переводят на родину из России более $2 млрд.

29.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
На отправку денег в Киргизию и Казахстан ввели лимит

ЦБ выявил частые переводы денежных средств за границу без открытия банковского счета и регистрации юрлиц

Банк России потребовал ввести ограничения на перевод средств через системы денежных переводов во Вьетнам, Казахстан, Киргизию и Китай. Об этом в понедельник сообщает газета «Ведомости».

Как сообщает издание со ссылкой на источники, лимиты вводятся для борьбы с теневыми операциями, которые осуществляют иностранные граждане. По данным газеты, ЦБ выявил частые переводы денежных средств за границу без открытия банковского счета и регистрации юрлиц. В Центробанке отметили, что сомнительные переводы осуществляются из отделений, расположенных возле торговых точек, основные направления переводов — Вьетнам, Казахстан, Киргизия и Китай.

По данным источника газеты, таким образом работники торговых точек расплачиваются за товары, на которые не была подана таможенная декларация, избегая валютного контроля. Целью этих действий, по оценке ЦБ, могут быть уход от налогообложения и вывод средств за рубеж.

Примерно 80% трудовых мигрантов из Казахстана работают на территории Российской Федерации, откуда ежегодно поступает в республику около 90% всех денежных переводов. Трудовые мигранты из Киргизии ежегодно переводят на родину из России более $2 млрд.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Запретила торговать сигаретами ТЦ «Европа» и супермаркету «Магнит» прокуратура Бердска Медведев приказал изменить режим работы школ и детсадов под родителей Окровавленный водитель чуть не разбился на трассе Р-256 в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 25% на Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика