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Окровавленный водитель чуть не разбился на трассе Р-256 в Бердске

Машину бросало из стороны в сторону. Автомобилист успел свернуть на обочину и резко остановиться, прежде чем лишился сознания.

29.04.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Окровавленный водитель чуть не разбился на трассе Р 256 в Бердске

Спасателям приходится выезжать на ДТП, когда из автомобилей необходимо извлечь пострадавших

Разблокировали автомобиль, в котором водителю грозила опасность, спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Вечером 28 апреля дежурному ПСО поступило сообщение от диспетчера отделения скорой помощи бердской горбольницы: срочно требуется деблокировать автомобиль на трассе Р-256 в районе поселка «Вега» — водитель находится в бессознательном состоянии.

Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался в сторону Искитима, и привлек их внимание тем, что вилял из стороны в сторону по дороге, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Затем водитель данного автомобиля свернул в сторону кафе «Восточная кухня» и резко остановился. Из машины не вышел.

Когда спасатели прибыли на место, там их ждали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. В машине находился только водитель. Он был в крови, без сознания. Сотрудники ПСО разбили стекло задней левой двери автомобиля и обеспечили доступ к пострадавшему врачам скорой помощи. Когда стекло разбили, автомобилист очнулся, отметила Оксана Акулова.


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