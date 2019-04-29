Окровавленный водитель чуть не разбился на трассе Р-256 в Бердске

Разблокировали автомобиль, в котором водителю грозила опасность, спасатели поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Вечером 28 апреля дежурному ПСО поступило сообщение от диспетчера отделения скорой помощи бердской горбольницы: срочно требуется деблокировать автомобиль на трассе Р-256 в районе поселка «Вега» — водитель находится в бессознательном состоянии.

Очевидцы сообщили, что автомобиль двигался в сторону Искитима, и привлек их внимание тем, что вилял из стороны в сторону по дороге, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова. Затем водитель данного автомобиля свернул в сторону кафе «Восточная кухня» и резко остановился. Из машины не вышел.

Когда спасатели прибыли на место, там их ждали сотрудники ГИБДД и скорой помощи. В машине находился только водитель. Он был в крови, без сознания. Сотрудники ПСО разбили стекло задней левой двери автомобиля и обеспечили доступ к пострадавшему врачам скорой помощи. Когда стекло разбили, автомобилист очнулся, отметила Оксана Акулова.