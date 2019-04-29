Медведев приказал изменить режим работы школ и детсадов под родителей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до 1 июля 2019 года представить предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов. Об этом говорится в перечне поручений премьер-министра по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», опубликованном на сайте кабмина.

Поручение дано Минпросвещения, Минкультуры и Минздраву. Предполагается сделать режим работы более гибким и позволяющим родителям забирать детей из школ и детских садов в более удобное время.

«Проанализируйте совместно с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным [руководителем рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Социальная политика»] практику регионов по установлению режимов работы детских дошкольных учреждений и школьных учреждений по «семейному графику». Внесите в правительство < …> предложения по внесению изменений в законодательство < …> в целях совершенствования графиков работы указанных учреждений», — говорится в документе.

Кроме того, Медведев поручил высшим должностным лицам регионов до 31 мая проанализировать графики работы учреждений здравоохранения, образования, соцобслуживания, культуры и по результатам общественного обсуждения принять «исчерпывающие меры, направленные на обеспечение работы указанных учреждений по «семейному графику».

Информирование о мерах соцподдержки

Медведев также поручил главам регионов обеспечить информирование населения о полагающихся мерах социальной поддержки в проактивном режиме. «Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации (по списку) рекомендуется < …> обеспечить проактивное информирование граждан о мерах социальной поддержки и социального обслуживания граждан через официальные сайты (порталы), звонки и иные уведомления. Срок — до 31 мая 2019 года», — говорится в документе.

Минтруду и Минкомсвязи вместе с губернаторами Подмосковья и Новгородской области Андреем Воробьевым (руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникация, связь, цифровая экономика») и Андреем Никитиным поручено в тот же срок представить предложения по обеспечению информирования населения о мерах социальной поддержки, в том числе при рождении детей.

Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Вовлечение бизнеса в переподготовку педагогов

Помимо этого, Медведев поручил продумать условия для вовлечения бизнеса в переподготовку педагогов детских садов и школ, чтобы повысить их цифровые компетенции и снизить нагрузку на бюджет. Поручение было дано Минпросвещения, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минтруду вместе с губернаторами Московской и Новосибирской областей Андреем Воробьевым и Андреем Травниковым (руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Образование и наука»).

«В целях формирования актуальных цифровых компетенций педагогов и снижения бюджетной нагрузки проработайте < …> и представьте в правительство Российской Федерации предложения по созданию условий вовлечения предприятий реального сектора экономики в профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации основного педагогического состава общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, организаций среднего профессионального образования», — говорится в документе.

Соответствующие предложения должны быть подготовлены до 10 июня.

Нацпроект «Образование» предусматривает формирование условий для непрерывного и планомерного повышения квалификации учителей, в том числе на основе использования современных цифровых технологий и привлечения работодателей к дополнительному профобразованию преподавателей, например, в форме стажировок. Для этого будут создаваться центры непрерывного развития и технологической поддержки образования, обучение в которых будет проводиться с применением ресурсов современных технологических образовательных площадок, а также посредством онлайн-образования.

Экологическое просвещение в детсадах и школах

Медведев поручил до 30 мая подготовить предложения по формированию экологической культуры у россиян, отметив необходимость введения дополнительных образовательных программ в учебных заведениях. Предложения должны будут представить Минприроды, Минпросвещения, Минобрнауки, а также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который возглавляет рабочую группу Госсовета по направлению «Экология и природные ресурсы».

«Подготовьте < …> предложения по формированию экологической культуры у населения, повышению уровня экологического образования граждан, в том числе имея в виду необходимость реализации соответствующих дополнительных образовательных программ в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», — говорится в документе.

Нацпроект «Экология» рассчитан на период с 2019 по 2024 год и включает 11 подразделов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода», «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

Источник: ТАСС