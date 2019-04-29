Запретила торговать сигаретами ТЦ «Европа» и супермаркету «Магнит» прокуратура Бердска

В Бердске прокуратура приняла меры к запрету торговли табачной продукцией вблизи образовательных учреждений, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Именно поэтому сейчас не продают сигареты, например, в ТЦ «Европа» на ул. Ленина и в магазине «Магнит» на ул. Первомайской.

В апреле 2019 года прокуратурой Бердска проведена проверка исполнения требований законодательства об охране здоровья граждан. В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Некоторыми торговыми организациями города розничная торговля табачной продукцией и табачных изделий осуществлялась на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Это является нарушением Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

По результатам проверки прокуратура в отношении должностных лиц торговых организаций возбудила 8 административных дел по ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ, руководителям торговых объектов внесла представления об устранении нарушений законодательства.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.