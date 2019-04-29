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Запретила торговать сигаретами ТЦ «Европа» и супермаркету «Магнит» прокуратура Бердска

Магазины находятся ближе чем 100 метров от школ и колледжей. В ходе проверки бердская прокуратура возбудила 8 административных дел.

29.04.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.
 
Запретила торговать сигаретами ТЦ Европа и супермаркету Магнит прокуратура Бердска

В Бердске борются за исполнение федерального закона о табаке

В Бердске прокуратура приняла меры к запрету торговли табачной продукцией вблизи образовательных учреждений, сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Именно поэтому сейчас не продают сигареты, например, в ТЦ «Европа» на ул. Ленина и в магазине «Магнит» на ул. Первомайской.

В апреле 2019 года прокуратурой Бердска проведена проверка исполнения требований законодательства об охране здоровья граждан. В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Некоторыми торговыми организациями города розничная торговля табачной продукцией и табачных изделий осуществлялась на расстоянии менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг.

Это является нарушением Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

По результатам проверки прокуратура в отношении должностных лиц торговых организаций возбудила 8 административных дел по ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ, руководителям торговых объектов внесла представления об устранении нарушений законодательства.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.


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(9) Комментариев

  1. Виктор

    В Агролесе магазин торгует не только сигаретами и пивом и нормально

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  2. Аноним

    Причем тут Агролес?

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  3. Аноним

    Все ночные ларьки торгуют и пивом и сигаретами и после 22.00

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  4. Гость

    Лучше бы шлагбаумы и заборы по берегам открыли для бердчан! И «лесорубов-законников» гоняли бы! :(

    Thumb up 5 Thumb down 2

  5. 3лой

    Сам не курю и другим не советую. Но считаю, что «стыдливое» прятание в магазинах сигарет в непрозрачные боксы, а также запрет торговли в магазинах в 100-метровой дальности от образовательных или оздоровительных учреждений не решат проблемы! Более действенным считаю пропаганду среди школьников здорового образа жизни как учителями, так и самими родителями!! Вот только жаль, что ни те, ни другие этим, увы, не занимаются… :(

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  6. Бердчанин

    К.Маркса 60 торгуют рядом ПУ 56 и нечего не запрещают.

    Thumb up 0 Thumb down 1

  7. Аноним

    От училища до Европы по прямой 94м, а до ГУМа-115. В Европе нельзя, а в ГУМе можно- аж на целых 15 метров больше нормы! :-D :-D :-D Дурость…

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