Путин поздравил с Пасхой россиян и патриарха

Сотни куличей и яиц из храма раздали собравшимся отметить Пасху на площади в Бердске
Путин: упрощенное получение гражданства Россия может дать всем украинцам
Христос Воскресе: послание митрополита Новосибирского и Бердского Никодима
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Обстоятельства смерти 9-классника выясняет управление образования Искитима
Скончалась звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая на 92-м году жизни
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