Путин: упрощенное получение гражданства Россия может дать всем украинцам

Президент России Владимир Путин допустил упрощение получения российских паспортов для всех жителей Украины.

«Мы ведь не только людям, которые проживают в ЛНР или ДНР, предоставляем такой способ получения нашего гражданства. Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — заявил он.

«Украина станет посмешищем»

Российские политики восприняли предложение президента с воодушевлением.

В частности, сенатор Алексей Пушков отметил, что такое решение стало бы мощным ударом по антироссийской политике Киева.

«И в Совбезе ООН Украина не побежит, иначе станет посмешищем: ни одна норма международного права не запрещает такой шаг».

В свою очередь, депутат Дмитрий Новиков призвал реализовать подобную идею как можно скорее.

По его мнению, инициатива президента позволит укрепить связи между Россией и Украиной, жители которой «высказались против разделения наших народов».

Упрощение выдачи паспортов жителям ЛНР и ДНР

На этой неделе Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Свое решение президент объяснил гуманитарными причинами.

Путин объяснил, что не хотел вступать в конфронтацию с украинскими властями, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все возможные границы.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что будущие социальные выплаты отдельным жителям ДНР и ЛНР не отразятся на обеспечении россиян.

«Оно (решение. – Прим.ред.) не принималось с кондачка. Прежде чем подписать этот указ, мы все посчитали», — отметил он.

Расходы на выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР президент оценил в сто миллиардов рублей в течение нескольких лет.

По его мнению, «страшилки» об угрозе для российского бюджета в связи с принятым указом вбрасываются теми, кто не готов и не хочет помогать людям, оказавшимся в сложной ситуации.

Реакция Киева

Решение Путина об упрощенном порядке выдачи российского гражданства раскритиковали как действующий глава Украины Петр Порошенко, так и будущий президент страны Владимир Зеленский.

В частности, действующий украинский лидер заявил, что выдача паспортов якобы может стать шагом к созданию российского анклава на Украине. Он выразил мнение, Россия «пересекла красную линию», и призвал западные страны усилить междуранродные санкции.

В ответ на осуждение Киева Путин напомнил, что аналогичные схемы с выдачей паспортов практикуют многие государства. Кроме того, постпред России при ООН подчеркнул, что жители этих территорий запрашивали российское гражданство еще до соответствующего указа российского президента.

Источник: РИА Новости