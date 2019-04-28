В рубрику «Сообщи свои новости» написалаХотела поднять снова вопрос о выгуле собак. Живу в центре за 9 школой в частном доме. Сильно напрягают собачники, которые выгуливают своих питомцев прямо перед моим домом. Почему бы не выгуливать своих собак перед своим многоэтажным домом? Или как вариант, обязать управляющую компанию построить специальную площадку для этих целей.