Готовьтесь к новым налогам!

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Будь готов! Всегда готов! Лишь бы новым гражданам у нас было лучше, чем на прежнем месте, ну и… лишь бы не было войны! Работа всем найдётся.
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Да ладно, налоги на пенсии новым гражданам.
Сюда едут активные работники и налогоплательщики.
Пенсионеры в завом уме из мест где урожац два раза в год в места где 9 месяцев снег а остальное зеленая зима, ехать не хотят.
Кстати, одна ракета по боевивикам на востоке стоит как бюджет небольшого города, не говоря про пенсии. А она не одна.
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