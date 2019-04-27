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Готовьтесь к новым налогам!

Ведь скоро придется платить пенсии новым гражданам РФ.

27.04.2019 2 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал  igk63:
С повышением Вас! Россияне- готовьтесь к новому повышению пенс. возраста и новым налогам. Ведь скоро придется платить пенсии новым гражданам РФ.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Будь готов! Всегда готов! Лишь бы новым гражданам у нас было лучше, чем на прежнем месте, ну и… лишь бы не было войны! Работа всем найдётся. =)

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  2. Аноним

    Да ладно, налоги на пенсии новым гражданам.
    Сюда едут активные работники и налогоплательщики.
    Пенсионеры в завом уме из мест где урожац два раза в год в места где 9 месяцев снег а остальное зеленая зима, ехать не хотят.
    Кстати, одна ракета по боевивикам на востоке стоит как бюджет небольшого города, не говоря про пенсии. А она не одна.

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