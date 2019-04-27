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Фото: Предлагаю создать «стену позора» подобным автоЛюбителям

Кто понаглее, не ищет место на парковке, а оставляет прямо на тротуаре или пешеходном переходе!

27.04.2019 Нет комментариев
 
В рубрику «Сообщи свои новости»написал Житель Бердска:

Добрый день. Часто бываю на улице Первомайская и переходя дорогу по пешеходному переходу очень часто сталкиваюсь с произволом беспечных автовладельцев. Кто понаглее, не ищет место на парковке, а оставляет прямо на тротуаре или пешеходном переходе! ГИБДД не реагирует на данные нарушения, проезжающие экипажи не замечают подобных правонарушений. Предлагаю создать «стену позора» подобным автоЛюбителям с возможностью добавления «новых нарушителей».


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