Фото: Предлагаю создать «стену позора» подобным автоЛюбителям

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Добрый день. Часто бываю на улице Первомайская и переходя дорогу по пешеходному переходу очень часто сталкиваюсь с произволом беспечных автовладельцев. Кто понаглее, не ищет место на парковке, а оставляет прямо на тротуаре или пешеходном переходе! ГИБДД не реагирует на данные нарушения, проезжающие экипажи не замечают подобных правонарушений. Предлагаю создать «стену позора» подобным автоЛюбителям с возможностью добавления «новых нарушителей».