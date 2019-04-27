Давка, молодежь едет «зайцем» в маршруте №1

В рубрику «Сообщи свои новости» написалЗдравствуйте, хочу написать о сложившейся ситуации связанной с автобусом маршрута №1. Самым востребованным и проблемным, пассажиропоток явно превышает количество транспортных единиц на линии, часто в салоне духота, давка, на выход только в первую дверь, молодёжь нередко едет зайцем, трудно и неудобно не только пассажирам, но и водителям. Неужели ничего нельзя сделать?