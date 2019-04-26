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Только 7% россиян планируют свой бюджет на долгую перспективу

Большинство россиян по-прежнему живут одним днем и не готовы к долгосрочному финансовому планированию. Как показал опрос, свои доходы и расходы планируют почти три четверти россиян, но большинство из них — только на короткие сроки.

26.04.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Только 7% россиян планируют свой бюджет на долгую перспективу

Свои доходы и расходы планируют почти три четверти россиян

Большинство россиян по-прежнему живут одним днем и не готовы к долгосрочному финансовому планированию. Только 7% граждан прогнозируют свои доходы и расходы более чем на год, показал опрос НПФ Сбербанка.

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что причин такого финансового поведения несколько, начиная от исторической памяти о замороженных вкладах, дефолтах и реформах и заканчивая снижением реальных доходов и увеличением расходов на обязательные платежи, в том числе по кредитам.

Как показал опрос, свои доходы и расходы планируют почти три четверти россиян, но большинство из них — только на короткие сроки. Так, 43% участников исследования составляют бюджет на ближайшие три месяца, 7% — на срок от четырех до шести месяцев, еще 17% — на полгода или год. Относительно долгосрочным планированием занимаются всего лишь 7% жителей страны: 4% — на один–три года вперед, 1% — на три–пять лет и 2% — на срок от пяти лет.

Более широкие горизонты планирования характерны для жителей крупных городов и административных центров. В них порядка трети жителей прогнозируют свои доходы и расходы на срок от полугода, а 10% — на срок более года. Аналогичный показатель (10%) характерен и для более молодых людей в возрасте 25–35 лет, среди граждан постарше (35–55 лет) доля «долгосрочников» ниже — 6%.

Источник: Известия


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