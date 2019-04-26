Скончалась звезда «Тихого Дона» Элина Быстрицкая на 92-м году жизни

На 92-м году жизни умерла народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая, сообщила пресс-служба Малого театра.

-Элина Авраамовна скончалась»,— говорится в сообщении (цитата по ТАСС). Госпожа Быстрицкая в последние годы тяжело болела.

По словам директора театра Тамары Михайловой, предполагается, что прощание пройдет в Малом театре.

Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве. В 1953 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Ее дебютной ролью в театре была леди Уиндермир в спектакле «Веер леди Уиндермир» по пьесе Оскара Уайльда.

В кино артистка дебютировала в фильме Лены Алексеенко «В мирные дни». Известность Элина Быстрицкая получила после роли Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова «Тихий Дон».

Источник: Коммерсант