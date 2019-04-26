Около 3 млрд рублей потратят на поддержку многодетных семей в 2019 году

Предоставление автомобилей, жилья, детского питания и лекарств, выплата пособий и компенсация расходов – в Новосибирской области для поддержки многодетных семей реализуется широкая линейка мероприятий. О применяемых в регионе мерах господдержки шла речь на пресс-конференции 25 апреля.

Как отметила начальник управления демографической и семейной политики министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Квятковская, с этого года меры господдержки реализуются в рамках национального проекта «Демография». В 2019 году на поддержку многодетных семей из регионального бюджета будет направлено около 3 млрд рублей.

-В нацпроект «Демография» входит региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», в который включены различные ежемесячные выплаты, предоставление пособий и семейного капитала, проведение процедур ЭКО. В Новосибирской области особый акцент в предоставлении мер финансовой поддержки сделан на помощь многодетным семьям. Меры соцподдержки охватывают все ключевые сферы жизнедеятельности семьи – здоровье, образование, жилье, питание, уход за детьми, отдых, – сообщила Ольга Квятковская.

Так, ежегодно многодетным семьям, воспитывающим семь и более несовершеннолетних детей, вручаются автомобили. Машины получили уже 112 семей, в августе этого года еще 20 семей станут обладателями новых семиместных автомобилей.

В рамках нацпроекта «Демография» предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, ежемесячная выплата при рождении 3-го и последующих детей, предоставляется областной семейный капитал и дополнительное пособие при рождении ребенка в молодой семье. Также в нацпроект включено проведение процедур ЭКО.

Меры господдержки носят материальный и нематериальный характер. В частности, по заключению врача для детей из многодетных семей предусмотрено бесплатное полноценное питание. Семьи с пятью и более детьми обеспечиваются жилыми помещениями. Компенсируются расходы на услуги ЖКХ.

Среди финансовой поддержки – единовременная помощь при поступлении ребенка в 1 класс и в вуз, ежегодная выплата на приобретение школьных принадлежностей, единовременная выплата при рождении в семье двоен и троен и многое другое.

В части нематериального поощрения родителей инициированы региональные награды: знак отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям (пять и более детей) и награда «Отцовская слава» многодетным отцам, воспитывающим детей в неполной семье (три и более детей).

За мерами социальной поддержки один из родителей из многодетной семьи может обратиться по месту регистрации в центр социальной поддержки населения. Информацию о предоставляемых мерах можно уточнить на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области, или по телефону горячей линии 8-800-100-0082.

На пресс-конференции также было отмечено, что в 2019 году введены дополнительные налоговые льготы для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 N 63-ФЗ предусмотрено предоставление физическим лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, дополнительных налоговых вычетов.

Источник: nso.ru