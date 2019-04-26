Подбросили наркотики? Обвинение подписывал арестованный за торговлю вещдоками Зорин из полиции Бердска

В Бердском городском суде сейчас рассматривается уголовное дела по одной из самых популярных статей — распространение наркотиков — ч. 3 ст. 30 и ч. 4. ст. 228.1 УК РФ. На скамье подсудимых супружеская пара Галиулиных из Искитима. В их автомобиле полицейские обнаружили наркотики. Но адвокат Олег Поляничко уверен, что их подбросили сами сотрудники МВД.

Обвинительное заключение по уголовному делу против Галиулиных подписывал начальник следственного отдела полиции Бердска Алексей Зорин, который сам сейчас находится в СИЗО по обвинению в торговле вещдоками.

По версии следствия, вечером 16 января 2019 года у дома №5 микрорайона Северного у бердчанки изъяли наркотик мефедрон, купленный у неустановленного лица через «закладку». Полицейские возбудили уголовное дело, а чуть позже задержали подозреваемого в совершении преступления — Абраменко.

По версии следствия, у задержанных сотрудников бердской полиции возник преступный умысел на завладение автомобилем Mitsubishi Outlander наркоторговца, стоиомстью до 1 млн рублей. Следствие предполагает, что правоохранители ввели в заблуждение Абраменко о предстоящем аресте транспортного средства, в результате склонили подозреваемого продать авто через «подставное лицо» за 400 000 рублей.

Через пару недель авто продали перекупщику, но уже за 970 000 рублей. Полученную разницу в сумме полицейские поделили между собой. Зорин вину не признал, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

«Странное» задержание

Галиулиных задержали поздним вечером 3 декабря 2018 года на парковке гипермаркета «Колорлон». Позже в региональном главке МВД сообщили о задержании супругов из Искитима, торговавших наркотиками, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлена и пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории Новосибирской области, — рассказывали в управлении МВД по Новосибирской области. — В состав группы входили двое жителей Искитима – ранее не судимый 39-летний мужчина и его 32-летняя супруга, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Женщина отвечала за связь с поставщиками, фасовала наркотические средства и была ответственной за распределение денежных средств, а ее супруг, передвигаясь на личном автомобиле Mercedes-Benz, осуществлял сбыт наркотических средств. В ходе досмотра салона иномарки полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом белого цвета. Как показало исследование, изъятое вещество является героином общей массой более 170 граммов.

Полиэтиленовый пакет со 170 граммами смеси с героином нашли на коврике переднего пассажирского сидения. По оценке адвоката Поляничко, найденное не исследовали должным образом:

— Как правило, когда изымаются наркотики, делаются смывы с рук, чтобы найти связь с пакетом. Этого не было сделано. Пакет не исследовался на наличие отпечатков пальцев. Что вызывает подозрение. Тем не менее следствие основывается на показаниях сотрудника наркоконтроля и понятых, один из которых является братом жены этого оперативного сотрудника. А значит, он — лицо заинтересованное, — полагает защитник. — На записи видно, как машина с понятыми, съезжая с трассы, целенаправленно движется к авто Галиулина. А когда они выходят, то за руку здороваются с полицейскими. Это явно не случайные люди.

Поляничко не отвергает, что его доверители отнюдь не святые люди, но считает, что «подстава» для отчетности, когда грозят сроки до 20 лет лишения свободы — это явный перебор.

Екатерина Галиулина уже имеет судимость за сбыт наркотиков. Она освободилась из мест лишения свободы в 2016 году. Андрей Галиулин стоит на учете как наркозависимый, но распространением, говорит, никогда не занимался. Им же вменяют то, что 170-граммовый пакет был приготовлен к продаже.

Как видно на записи с камер наблюдения, Галиулины подъехали к «Колорлону» в 21.40, за 20 минут до закрытия магазина. Понятые появились только через 40 минут. В это время сотрудники полиции кому-то звонят. Выяснилось, что Галиулины заметили слежку на въезде в Бердск со стороны Новосибирска. Они кружили по Бердску, где вполне могли избавиться от наркотиков, если бы они у них были, полагает адвокат. И потом специально подъехали в людное место на хорошо освещенную и оснащенную видеокамерами парковку, чтобы избежать каких-либо противоправных действий против них.

— Но как раз видеокамера зафиксировала, как в машину стремительно проникает сотрудник полиции. И как раз в ту дверь, где был обнаружен пакет. Почему-то эту видеозапись не приобщили к доказательствам. Следствие утверждает, что Галиулины оказали сопротивление. Но этого нет на видео. Они спокойно выходят из машины, их отводят подальше и в это время на пару секунд в автомобиль врывается сотрудник полиции из подъехавшей машины. И все это происходит до осмотра транспортного средства, до приезда понятых, — рассказал Поляничко, уверенный, что дело сфальсифицировано.

Чехлы пропали

Он не исключает, что «дело Зорина» и его доверителей — звенья одной цепи. Старенький «Мерседес» Галиулина не исчез, как Mitsubishi Outlander Абраменко, поскольку его передали на хранение бывшей супруге. А вот чехлы из натуральной овчины с автокресел пропали.

По словам адвоката, по этому поводу он написал заявление в Следственный комитет.

— Статья предусматривает конфискацию или арест машины, на которой возили наркотики. Я думаю, на этом и играют сотрудники правоохранительных органов — либо вы полностью потеряете движимое имущество, либо давайте решать. У нас чехлы — вроде мелочь. Но осадок остался: что сотрудники полиции до такого опускаются, — рассуждает Олег Юрьевич.

Он надеется, суд учтет мнение защиты о том, что доказательства виновности получены незаконным, по его оценке, путем. Все обвинение, по мнению адвоката, построено на результатах досмотра машины, допросах оперативного сотрудника и понятых, один из которых прячется от суда.

Последнее заседание по делу состоялось 22 апреля. В процессе объявлен перерыв до 21 мая.

Несмотря на то, свет фар слепит, разглядеть проникновение в автомобиль можно.

справка

Ст. 30. Приготовление к преступлению и покушение на преступление

3. Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Ст 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…

1. Незаконные производство, «сбыт» или пересылка «наркотических средств», психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, — наказываются лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга;

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), — наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в значительном размере, — наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;

г) в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет или без такового и со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без такового.