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Льготную аренду для самозанятых предлагает ввести Минэкономразвития

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Льготную аренду для самозанятых предлагает ввести Минэкономразвития

Кроме того, ведомство предлагает открыть самозанятым доступ к программе льготного кредитования под 8,5% годовых.

26.04.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Льготную аренду для самозанятых предлагает ввести Минэкономразвития

Арендовать помещения по пониженной ставке сейчас могут малые и средние предприятия

Минэкономразвития России предлагает предоставлять самозанятым торговые помещения по льготной арендной ставке. Об этом ТАСС сообщила глава департамента инвестиционной политики министерства Милена Арсланова.

«Мы хотим предложить оказывать им [самозанятым] имущественную поддержку, это льготный доступ к [торговым] площадям», — сказала Арсланова.

Арендовать помещения по пониженной ставке сейчас могут малые и средние предприятия (МСП). Власти рассматривают возможность предоставить самозанятым и другие меры господдержки, доступные МСП.

В частности, Минэкономразвития предлагает открыть самозанятым доступ к программе льготного кредитования МСП под 8,5% годовых. «Это не окончательный перечень [мер поддержки самозанятых]. Возможно, что он пополнится «, — отметила Арсланова.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в тестовом режиме на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями.

Правительство рассматривает возможность с 2020 года распространить налог для самозанятых на другие регионы или ввести его по всей стране.

Источник: ТАСС


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