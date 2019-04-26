Компенсировать спортивные расходы предлагают чиновники в России
Запустили белые шары в небо в память об аварии на Чернобыльской АЭС жители Бердска
Около 3 млрд рублей потратят на поддержку многодетных семей в 2019 году
Выстрелил из гарпуна кредитору в голову за долг в 300 тыс. рублей мужчина в Санкт-Петербурге
Отказываются крепить георгиевскую ленту на сумки и машины жители Бердска
Взятку в 200 тыс. рублей за хранение коров взяла глава сельсовета в Новосибирской области
Подарить по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям предложил Медведев
Освятят куличи и яйца на Пасху у кинотеатра «Орион» в Бердске
Переход на цифровое телевидение продлили в России
Льготную аренду для самозанятых предлагает ввести Минэкономразвития