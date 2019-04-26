Льготную аренду для самозанятых предлагает ввести Минэкономразвития

Минэкономразвития России предлагает предоставлять самозанятым торговые помещения по льготной арендной ставке. Об этом ТАСС сообщила глава департамента инвестиционной политики министерства Милена Арсланова.

«Мы хотим предложить оказывать им [самозанятым] имущественную поддержку, это льготный доступ к [торговым] площадям», — сказала Арсланова.

Арендовать помещения по пониженной ставке сейчас могут малые и средние предприятия (МСП). Власти рассматривают возможность предоставить самозанятым и другие меры господдержки, доступные МСП.

В частности, Минэкономразвития предлагает открыть самозанятым доступ к программе льготного кредитования МСП под 8,5% годовых. «Это не окончательный перечень [мер поддержки самозанятых]. Возможно, что он пополнится «, — отметила Арсланова.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в тестовом режиме на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% — при работе с компаниями.

Правительство рассматривает возможность с 2020 года распространить налог для самозанятых на другие регионы или ввести его по всей стране.

Источник: ТАСС