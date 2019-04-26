Подарить по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям предложил Медведев

Срок исполнения поручений — до 5 июня текущего года
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по законопроекту, предусматривающему возможность выделения из бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита для семей с тремя и более детьми, сообщается в четверг на сайте кабмина.
-Минфину России, Минтруду России, Минстрою России и Минюсту России представьте предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на оказание помощи семьям, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 г. в таких семьях третьего или последующих детей, — говорится в сообщении.
Поручения даны по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2018 году. Срок исполнения поручений — до 5 июня текущего года.
Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин, оглашая в феврале послание Федеральному Собранию, предложил в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.
— Еще одно решение прямого действия: с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита», — сказал В.Путин.
Он отметил, что предлагает это сделать задним числом — с 1 января 2019 года.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10