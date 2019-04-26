Подарить по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям предложил Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам подготовить предложения по законопроекту, предусматривающему возможность выделения из бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита для семей с тремя и более детьми, сообщается в четверг на сайте кабмина.

-Минфину России, Минтруду России, Минстрою России и Минюсту России представьте предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на оказание помощи семьям, получившим ипотечный жилищный кредит (заем) для приобретения жилья, в виде выплаты из федерального бюджета суммы в размере 450 тыс. рублей в счет погашения кредита (займа) в случае рождения после 1 января 2019 г. в таких семьях третьего или последующих детей, — говорится в сообщении.

Поручения даны по итогам обсуждения в Госдуме отчета правительства о результатах работы в 2018 году. Срок исполнения поручений — до 5 июня текущего года.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин, оглашая в феврале послание Федеральному Собранию, предложил в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

— Еще одно решение прямого действия: с учетом устойчивости и стабильности макроэкономической ситуации в стране, роста доходов государства, считаю возможным ввести дополнительную меру поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок. А именно: напрямую из федерального бюджета оплатить, погасить за такую семью 450 тысяч рублей из ее ипотечного кредита», — сказал В.Путин.

Он отметил, что предлагает это сделать задним числом — с 1 января 2019 года.

Источник: realty.interfax.ru