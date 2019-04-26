Обстоятельства смерти 9-классника выясняет управление образования Искитима

Управление образования Искитима проводит собственную проверку по факту гибели 9-классника из школы №3. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», подростка нашли повешенным в воскресенье, 21 апреля. Утром, около 11.00, мертвым обнаружила 16-летнего мальчика его мать. Семья считается благополучной.

Сразу же сообщение о смерти ребенка поступило в правоохранительные органы и искитимское управление образования. Следственный комитет начал расследование.

— Пока от комментариев мы воздержимся, поскольку идет следствие, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования Искитима Вячеслав Бесхлебный. — Мы свою проверку проводим, но результаты пока не готов озвучивать. Мы проверяем все причины и обстоятельства произошедшего с несовершеннолетним.

По словам Бесхлебного, немедленно был издан приказ о проведении внеплановой проверки школы, где учился погибший. В свою очередь учебное заведение принимает собственные меры для установления истины.

Пока ни подтвердить, ни опровергнуть домыслы о том, что подросток состоял в неких экстремальных группах, поссорился с учителем или был убит не может никто. Сейчас опрашивают одноклассников, педагогов, ближайший круг общения погибшего.